山火煙霧掀印尼大馬外交風波

霧霾罩星馬 印尼否認元兇

近幾周印尼蘇門答臘及加里曼丹地區山火肆虐，逾93萬公頃土地（相若8.5個香港）燒毁，數百居民需疏散。山火濃煙殃及鄰近的新加坡和大馬，整個星期都有嚴重霧霾。馬來西亞國家天災管理機構（NADMA）指出，砂拉越州（Sarawak）周二的空氣污染指數達到「不健康」水平，其中一地區指數更達201的「非常不健康」水平。鑑於砂拉越本周霧霾尤其嚴重，周二有409所學校停課，當局向居民派發50萬個口罩。

砂拉越改室內慶祝「馬來西亞日」

大馬和新加坡一直指控印尼放縱人民火耕導致山火。不過印尼環境部長西蒂（Siti Nurbaya）否認指控，周三發表聲明稱並非所有霧霾都來自印尼的山火，又稱影響大馬的煙霧可能來自砂拉越、馬來半島或印尼婆羅洲，促大馬「客觀點」。受霧霾影響，砂拉越州政府周三宣布，將下周一的「馬來西亞日」（紀念1963年9月16日馬來西亞聯邦的成立）慶典移師到室內體育館舉行。

大馬環境部長楊美盈當晚在facebook貼文反擊，並附上東盟專業氣象中心的數據資料，顯示印尼加里曼丹共有474個「熱點」（即極炎熱點，反映可能有火災），蘇門答臘熱點也多達387個，馬來西亞只有7個熱點；風向圖證明大馬的霾害是受到西南季候風影響，而大馬西南部的國家就是印尼。

（路透社/CNN/衛報）