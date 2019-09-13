英評估：無協議脫歐將致缺糧少藥

報告形容「黃鵐行動」（Operation Yellowhammer）是「合理的最壞情况假設」，最近一次更新是8月2日。報告合共羅列20項「關鍵計劃假設」，其中指公眾和商界對無協議脫歐的準備程度依舊處於低水平，並因脫歐方式缺乏清晰決策，導致沒有明確情况可供準備，準備程度還會降至更低水平。整體而言，大企業的應急能力會比中小企優勝。

倘若無協議脫歐在10月31日發生，正式脫歐的第一天（11月1日）是周五，而非周末，對英國來說有點吃虧。法國當天會向英國貨品實施歐盟管制，估計50%至85%駛經英倫海峽的重型貨車未為應付法國海關準備好，令流量減至原來的四至六成。情况將持續多達3個月，受擾亂情况甚至會持續「長得多的時間」。貨車或要等待1日半至2日半才能過境。

英法關卡貨車流量料減至四成

報告承認在藥品供應問題上，英國對歐洲大陸的依賴「令其尤其容易面臨嚴重延誤」，尤其是部分藥品有效時限短，無法提前庫存。獸醫藥物不足，亦可能引致疾病爆發。在食物供應方面，「特定類型的新鮮食物」供應會減少，一些食物供應鏈上的關鍵依賴亦會令供應減少。報告強調兩項因素不至於造成國內整體食物短缺，但食物價格上升可能影響到弱勢社群。

約翰遜否認誤導女王

英國首相約翰遜政府原拒絕公布文件，留歐派大將葛偉富推動國會在周一休會前通過強制公開這報告，報告內容基本上跟《星期日泰晤士報》上月的披露相同，但將第15項「關鍵計劃假設」6行文字屏蔽。

蘇格蘭最高民事法院上訴庭周三裁定約翰遜關閉國會5周屬非法，認為約翰遜此舉是要令議員噤聲。約翰遜一直稱暫停國會是為女王演說準備，裁定出爐後，不少批評者質疑約翰遜向女王說謊。約翰遜昨否認。

（衛報/BBC/路透社）