美擬禁售加味電子煙 FDA數周內推詳細計劃

1/4高中生曾吸電子煙

阿扎（Alex Azar）說，電子煙產品已經成為這一代年輕人開始吸普通香煙及尼古丁成癮的「入門之道」，他表示最新數據顯示，有近500萬少年表示最近曾吸食電子煙，有超過1/4的高中生過去30天曾吸電子煙，高於去年的20%，絕大多數是吸食水果、薄荷醇或薄荷口味。他表示，FDA未來數周將推出的計劃旨在令香味電子煙和尼古丁煙彈絕迹市場，煙商常辯稱並非香味的「薄荷」和「醇薄荷」味，亦在禁售之列。

特朗普周三在橢圓形辦公室聽取匯報後說：「不能讓人們患病，不能讓我們的孩子受影響。」他又稱，身為一子之母的第一夫人梅拉尼婭對電子煙問題「反應非常強烈」。

450宗神秘肺病惹關注

美國衛生部門近月多次警告電子煙的健康風險。美國疾病控制及預防中心（CDC）上周五更表示，正調查450宗疑似與電子煙有相關的肺病病例，呼籲公眾在查明真相前暫不要吸食電子煙。

目前美國禁止銷售電子煙給18歲或21歲（依各州規定而不同）以下的年輕人。不過，電子煙商生產的香味電子煙被指引誘少年吸煙。今年6月，美國加州三藩市成為第一個禁止銷售電子煙的美國城市，電子煙商正游說當地11月公投推翻禁令。密歇根州上周成為首個禁止有味電子煙的州份，紐約州、麻省及加州亦正考慮有關措施。

一直促禁售有味電子煙的美國肺臟協會歡迎政府措施，十分期待計劃細節出爐，強調有味電子煙旨在吸引兒童上煙癮。美國電子煙協會則發聲明反對有味電子煙禁令，指出過去5年有超過200萬美國人因吸煙引致疾病至死，促特朗普勿效法三藩市及其他「極左反商界極端分子」的做法。

電子煙業者一直聲稱，電子煙可助戒煙，但世界衛生組織曾發布報告稱，沒有充足證據表明電子煙有助於戒煙，並敦促各國政府加以管制甚至禁售。

（金融時報/紐約時報/BBC）