日本內望：匪夷所思的颱風日出勤／文：張望

9月8日晚，強颱風「法茜」（日本氣象局編號：15號颱風）吹襲東京。一夜之間，機場航班延誤，鐵路交通大亂。次日，在交通網尚未復元的情况下，首都圈JR各大主要樞紐車站（如新宿站、品川站、東京站、橫濱站等）出現大量準備出勤的上班族，車站頓時大排長龍，人山人海。在鄰近東京的千葉縣，颱風破壞了主要發電網，導致全縣62萬餘戶大面積停電。在35℃的高溫下，乘客平均需排隊5個多小時才能登上列車。

對外國人來說，日本社會應對颱風的方式是個謎。在香港，天文台擁有一套完善且人性化的預警系統，八號風球掛出，各大行業馬上停止營業。但在日本的常識是：火車不停，出勤不止。日本人在颱風日下不顧個人安危趕往公司上班，原因何在？

企業重視員工「態度」多於「業績」

要理解日本人的這一行為模式，首先必須理解日本的僱傭文化。在歐美世界，公司評價員工的標準，主要依據其工作成果和其所掌握的技能。但在日本世界，除工作成果外，管理層更注重員工的工作態度。員工是否勤奮，是否合群，服裝是否得體，出勤有沒有遲到，有沒有違抗過上司命令，都是日常的考核標準。長期研究日本社會思想的慶應大學教授小熊英二在其新著《日本社會的結構：僱傭、教育和社會福利的歷史社會學》（講談社，2019）中，曾列出1980年代日本企業內部的人事考核指南，內容極強調紀律性、積極性和責任心。

上班族不再啞忍社畜文化

小熊教授指出，奉行終身僱用制的日本企業不僅考核員工的業績，還通過社內長時間互動來觀察下屬的人格，以決定其日後升遷。

在一個這樣注重精神主義的氛圍下，日本人在颱風日下不顧個人安危趕往公司，就更容易理解。如果一個員工能夠在颱風日下仍準時上班，毫無疑問會被上司視為勤奮的表現；相反，如果因為颱風就不來上班，反而會有日後被上司算帳的風險。

翻開1945年6月的《朝日新聞》，據說當年即使在美軍B-29轟炸機的空襲下，日本的上班族也依然奮勇上班，以顯示對公司的忠誠和敬業。老一輩的日本人或許會調侃，空襲下都能上班，颱風又算什麼。但是，時代已是令和，而非昭和。

本次風災後，日本上班族在網上怨聲載道，強烈抨擊不顧員工死活的社畜企業文化，並諷刺讓員工照常出勤的公司是黑心企業，讓員工自主判斷是否上班的公司是混帳企業。

昭和防災體系未與時並進

經過了2018年颱風「飛燕」直襲大阪和因北海道6.9級地震而導致的大規模停電，日本社會已經開始意識到，昭和時代建立的防災體系已不足以應付如今日益極端化的天災。9月1日是日本防災日，NHK電視台特意製作節目，預想首都東京如果出現大面積停電的防範措施。在明年東京奧運會即將到來之際，如何進一步建立一個明確且人性化的防災體系和文化，是日本政府的當務之急。

日本早稻田大學國際教養學部副教授

張望