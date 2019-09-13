保貿易防滲透 澳洲對華外交臨考驗

最大貿易伙伴 澳頻出招防干預政治

中國為澳洲最大貿易伙伴，其龐大需求被視為澳洲連續28年未嘗經濟衰退的助因，惟近年中國屢被指涉及干預澳洲政治之舉。今年2月，澳洲國會及主要政黨電腦遭黑客入侵，便疑涉中國干預大選。《紐約時報》今年5月亦指摘中國利用澳洲開放的環境、不斷增長的華裔人口以及與中國的經濟聯繫，試驗在民主貿易伙伴內部引導輿論、影響政策的成效，例如2017年中國駐澳洲悉尼總領事被指曾呼籲百名澳洲華裔居民與公民，協助在總理李克強訪澳期間塑造支持中國的輿論。

澳洲加緊防範中國影響，當局去年立法禁止來自海外的政治捐獻，回應與親中共華裔商人黃向墨向各大政黨捐獻相關的爭議。當局亦以國安風險為由禁止華為參與5G網絡建設，上月更宣布與大學合作成立工作小組、保護自由言論等，矛頭直指中國。

坎培拉大學政治學家格拉頓（Michelle Grattan）形容澳洲面對保護貿易與維護西方價值的兩難局面，重點在於澳洲如何維護自身利益。他預期按目前趨勢發展，中澳關係將有更大起跌。澳洲工黨影子外長黃英賢呼籲外交官員須向澳洲國內說明澳中的複雜關係，以免有排外的質疑。她強調中國仍對澳洲舉足輕重，如何好好運用雙方關係是澳洲的關鍵難題。

中美貿戰加劇 莫里森難左右逢源

澳洲樂卓博大學亞洲專家格雷厄姆（Euan Graham）撰文稱，以往澳洲既享有中國帶來的經濟利益，亦獲長期盟友美國提供安全保障，但在中美貿戰加劇下，這些優勢即將告終。莫里森此前多番避免在中美之間歸邊，視美國為「朋友」、中國為「客戶」，盼可左右逢源，但格雷厄姆指出，這將令依賴亞洲貿易的澳洲更易與日益強調保護主義的美國不和，正中中國下懷，莫里森有責任為未來的外交波動做好準備。

（紐約時報/衛報/The Conversation）