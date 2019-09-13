廖嬋娥曾讚香港反修例示威者爭民主

祖籍潮州 人脈廣籌款力高

廖嬋娥的父母在1960年代由潮州移居香港，左耳失聰的廖嬋娥首次到澳洲，是1985年到墨爾本留學修讀言語治療課程，隨後在澳洲取得公民資格並從政，她因為澳洲華人人脈廣和籌款能力高，在自由黨內具影響力。直至今年5月大選，她以約1200票的些微差距在墨爾本奇瑟姆（Chisholm）選區險勝，擊敗同為華裔的工黨對手、台灣出生的楊千慧（Jennifer Yang），成為首名華裔女眾議員。

香港自6月起爆發的反對修訂《逃犯條例》運動引起國際關注，廖嬋娥在《澳洲人報》7月30日的訪問明確支持抗議運動及其目標：「作為一名自豪的在港出生澳洲人，我的立場很明確。有相當數量的香港人上街表達憂慮，向世界展示了香港人所持守的對民主之熱情和承擔。」

她在澳洲SBS News 8月15日的訪問裏呼籲香港市民與政府和平對話解決問題，稱對目前狀况感痛心：「我認為民主相當重要，同時我認為市民及政府應和平對話。」

（澳洲人報/The New Daily）