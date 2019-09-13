港產澳洲女議員被指與中共有關連 廖嬋娥惹國會連日質詢 總理斥指控抹黑

曾任中共統戰部旗下組織理事

現年55歲的廖嬋娥生於香港，1985年赴澳洲，今年5月大選成為澳洲首名華裔女眾議員。ABC周二引述中國政府網站的紀錄，披露她曾在2003至2015年間出任中國海外交流協會廣東分會理事，並在2010年出任山東分會理事。該協會當時是國務院的分支機構，後來與中共統戰部合併。根據協會網站，其宗旨為「廣泛聯繫海外華僑、華人及其團體，增進友好情誼，發展合作交流」，着重對外經貿合作及宣傳。

查爾斯特大學研究中國事務的學者漢密爾頓（Clive Hamilton）認為，涉事兩個分會都是「中共企圖向澳洲這類國家施加影響力而設」，又認為國會須審視她有否違反憲法第44條，即任何效忠外國勢力的議員都應被禠奪資格。悉尼科技大學副教授馮崇義稱，該協會為中共政府與海外親中勢力的關鍵連繫，「工作就是專門（招募）海外華人社區的朋友」。

稱不記得任職 翌日說已斷聯繫

廖嬋娥周二接受天空新聞訪問，稱不記得曾在該協會任職，惟翌日發表聲明，改口承認2011年曾在廣東分會擔任名譽職務，亦曾出任澳洲中華總商聯合會和澳洲江門總商會的名譽主席，但早已和有關組織斷絕聯繫。她又指部分中國組織未經當事人允許，就為他人配上名譽頭銜。在周二訪問中，廖嬋娥亦多次迴避中國在南海的行徑是否非法，跟澳洲政府立場不一，亦惹來狠批。廖嬋娥周三發聲明，強調自己是自豪的澳洲人。

曾否接情報組織警告 莫里森避答

澳洲《先驅太陽報》周三報道，自由黨推舉廖嬋娥出選前，澳洲安全情報組織（ASIO）曾就其背景作出警告。總理莫里森周三為廖嬋娥解畫，稱她作為新議員受訪的表現不佳，又批評指控荒謬，「是對每個澳洲華人的侮辱」。莫里森周四出席答問會時，工黨多次追問他有否收到情報機關的警告，惟他未有正面回應，堅稱「不會因為某人生於中國，就代表他不忠誠」。工黨參議員黃英賢狠批莫里森將嚴重的指控與整體澳洲華人混為一談，「總理躲在整個澳洲華人社區後，只為避免回答為何無視國安機構的警告」。廖嬋娥周四聽莫里森為她辯護時，一度輕抹眼淚。

（ABC/法新社/衛報）