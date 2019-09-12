澳洲旱災 綿羊數量百年新低

【明報專訊】澳洲因今年遇上嚴重旱災，導致飼料產量不足，令全國綿羊數量跌至100年來新低，威脅這個每年市值30億澳元（約161億港元）的行業。有資深剪羊毛工人坦言這次是他遇過的最嚴重旱情，傳統上較質疑全球暖化的羊毛生產業界亦要求政府採取措施減少排放溫室氣體。
根據澳洲氣象局數據，自2017年1月至今年7月的31個月以來，新南威爾士和墨累-大令盆地（Murray–Darling Basin）的旱情破了紀錄，其中後者是澳洲最大羊毛產地。修剪羊毛多年的威廉斯（Brett Williams）曾見證過數次嚴重旱災，但都不及今次嚴重。他說：「部分地方只見空盪的牧場、沙塵暴和小量的綿羊。這是我看過最差的情况，有些農場要完全放棄動物。」
旱災迫使農場主減少養綿羊數目，業界指今年6月底全澳綿羊數量有約6530萬隻，較去年6月下跌3.7%。
國際羊毛紡織組織（IWTO）亦預計2019年澳洲羊毛產量較去年少12%，跌至2.37億公斤。
中國豬瘟 綿羊成肉羊
除了氣候問題打擊羊毛生產業，中國因素亦是原因。過去3年中國對於羊毛的需求紓緩了旱災對農民的影響，但有中國買手指中美貿易摩擦令羊毛需求大減，顧客都減少訂單。另外中國最近出現非洲豬瘟個案，令澳洲原本飼養作生產羊毛的綿羊都成為肉羊高價出口到中國，減低羊毛產量。
澳洲國會為協助農民渡過難關，上月通過撥款50億澳元（約269億港元）提供援助。