澳洲旱災 綿羊數量百年新低

根據澳洲氣象局數據，自2017年1月至今年7月的31個月以來，新南威爾士和墨累-大令盆地（Murray–Darling Basin）的旱情破了紀錄，其中後者是澳洲最大羊毛產地。修剪羊毛多年的威廉斯（Brett Williams）曾見證過數次嚴重旱災，但都不及今次嚴重。他說：「部分地方只見空盪的牧場、沙塵暴和小量的綿羊。這是我看過最差的情况，有些農場要完全放棄動物。」

旱災迫使農場主減少養綿羊數目，業界指今年6月底全澳綿羊數量有約6530萬隻，較去年6月下跌3.7%。

國際羊毛紡織組織（IWTO）亦預計2019年澳洲羊毛產量較去年少12%，跌至2.37億公斤。

中國豬瘟 綿羊成肉羊

除了氣候問題打擊羊毛生產業，中國因素亦是原因。過去3年中國對於羊毛的需求紓緩了旱災對農民的影響，但有中國買手指中美貿易摩擦令羊毛需求大減，顧客都減少訂單。另外中國最近出現非洲豬瘟個案，令澳洲原本飼養作生產羊毛的綿羊都成為肉羊高價出口到中國，減低羊毛產量。

澳洲國會為協助農民渡過難關，上月通過撥款50億澳元（約269億港元）提供援助。

（金融時報）