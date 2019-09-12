以總理揚言擴吞西岸 阿盟轟扼殺和平進程

分析：為爭連任拉攏右翼

以色列在1967年第三次中東戰爭期間佔領約旦河西岸，隨後開始在此興建猶太人定居點，截至去年，約旦河西岸猶太人定居點人口為44.8萬。立場右翼的內塔尼亞胡周二發表電視講話，稱一旦利庫德集團贏得大選，新政府將擴大對約旦河西岸土地的吞併，形容這將是一次「歷史性舉動」，是1967年六日戰爭以來的最好機會，未來50年也不會有這麼好的機會。根據內塔尼亞胡展示的地圖，西岸大片土地都將被吞併，僅杰里科和附近一些巴人村落不屬吞併範圍。

內塔尼亞胡今年4月初曾表示，如果連任，他領導的新政府將致力於把建在約旦河西岸的猶太人定居點納入以色列領土。利庫德集團贏得4月的議會選舉，內塔尼亞胡連任並獲權組閣，但由於他未能在規定期限內完成組閣，利庫德集團向議會提出解散議會的提案獲通過，並確定於9月17日重選。當地輿論普遍認為，內塔尼亞胡拋出上述言論，意在為自己和利庫德集團造勢拉票，尋求國內右翼勢力支持。

巴勒斯坦警告以巴協議全作廢

內塔尼亞胡稱，在作出正式決定前會先與美國總統特朗普溝通。以國傳媒報道，官員事前已向美國通報內塔尼亞胡的講話內容。美國預計將在選舉過後公布其「中東新和平方案」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯表示，如果內塔尼亞胡這樣做的話，以巴之間的所有協議都將作廢。約旦外交大臣沙法迪（Ayman Safadi）警告，此舉將「把這區域推向暴力」，並可能「扼殺整個和平進程」。阿拉伯聯盟警告，如果以色列付諸行動，將會宣布中東和平進程結束。沙特阿拉伯要求伊斯蘭合作組織57個成員國的外長召開緊急會議。

（法新社/衛報/中央社/新華社）