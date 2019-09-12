博爾頓被炒 伊朗稱無改談判格局

【明報專訊】美國總統特朗普周二（10日）宣布辭退作風鷹派的國家安全顧問博爾頓後，外界關注特朗普的對外政策會有何轉變。美國有線新聞網絡（CNN）昨日評論文章認為，隨着博爾頓的離去，特朗普的外交將是更即興、更少戰略，更適合創造標誌時刻，例如是總統特朗普與金正恩一起漫步進入朝鮮境內這類場景。國營伊朗通訊社（IRNA）周三刊登伊朗駐聯合國代表塔赫特-拉凡奇的訪問，重申總統魯哈尼的立場。他指華府停止「經濟恐怖主義」、即中止所有制裁伊朗措施後，雙方才有可能會面，會面亦要在討論2015年核協議的列強框架下舉行。
分析：特朗普「驅鷹」 外交更即興
力主強硬對付伊朗的博爾頓被炒後，令人猜測特朗普對伊朗態度會稍為軟化。國際危機組織主管馬利（Rob Malley）分析認為，辭退博爾頓可為特朗普的外交政策鬆綁，如在本月聯合國大國期間跟魯哈尼見面，或與阿富汗塔利班成員會談。其實在特朗普周二宣布炒掉博爾頓後90分鐘，美國財長梅努欽就在白宮稱：「現在總統清楚表示他樂意在沒前設下見面，但我們會對伊朗維持最大壓力。」在旁的國務卿蓬佩奧亦稱，特朗普和魯哈尼兩人可在本月稍後的聯合國大會會面，惟亦提醒博爾頓離職並不預示有重大政策轉變。
博爾頓是特朗普第3名國家安全顧問，去年4月上任，特朗普最初是欣賞他對伊朗立場強硬。《紐約時報》報道，博爾頓認為朝鮮與伊朗等令美國頭痛的國家不值得信任，特朗普卻與這些國家尋求外交突破，令兩人裂痕漸大。政府內部消息士透露，博爾頓曾在決策後破壞政策，亦令特朗普大為光火。過去一周，博爾頓極力阻止特朗普與阿富汗民兵組織塔利班簽署和平協議，成為他被炒的直接導火線。
博爾頓的職位暫由副手庫珀曼署任，特朗普下周將提名接任人選。外界推測名單最少有10人，較熱門的包括朝鮮問題特使比根和伊朗特別代表胡克。