觀賽犯禁 女子自焚亡 FIFA關注 促伊朗改革

女扮男裝入球場被拘 以死抗不公

胡達亞里在今年3月喬裝為男子、戴上藍色假髮及穿上大衣，嘗試走進球場觀看球隊艾斯迪格拿（Esteghlal）的賽事時被警察截停而遭揭發。案件上周一（2日）審理時胡達亞里得悉可能被判囚6個月後，在法庭外自焚，至本周一傷重死亡。由於她最喜愛球隊艾斯迪格拿以藍色為主色，因此網民亦以「藍色女生」稱呼她，艾斯迪格拿亦發聲明向她致哀。伊朗國家隊隊長索查周二出戰在香港舉行的世界盃亞洲區外圍賽，得悉胡達亞里不治後，亦在Instagram貼文悼念。

FIFA下通牒 限10月前解禁

伊朗國民指摘政府要為事件負責，有民眾在Twitter質疑世上有哪個國家會把觀看足球賽列為罪行，亦有人要求FIFA制裁伊朗。索查的姊妹馬里亞姆（Maryam Shojaei）周二指責任在於FIFA，因FIFA在接獲維權人士投訴後仍讓伊朗政府避過制裁。社運人士曾多次要求FIFA介入問題，例如禁止伊朗參與國際賽，直至伊朗廢除禁令。外國球會如英國車路士女子足球隊隊員埃里克松（Magdalena Eriksson）亦在Twitter貼文，指FIFA和其他在掌權組織需採取行動阻止這類問題。

胡達亞里離世後，FIFA發聲明表示關注及遺憾，重申FIFA多次要求伊朗廢除女性入球場禁令，確保她們自由與安全。FIFA又表示早前已警告伊朗當局要在10月10日的世界盃外圍賽前廢除禁令，本月他們將派代表團到伊朗，以確認有否修改規定；伊朗半官方Mehr新聞社指政府容許女性僅在10月10日進場觀賽。

過去伊朗為減低來自FIFA的壓力，選擇性容許球員或官員的女性親屬入球場觀看某些賽事，但女性仍不能購票進場。伊朗嚴守男女分際的伊斯蘭法規，政府曾表示為了讓女性入場，球場要有結構上改變，包括劃分女性專用看台。

（衛報/紐約時報/Gulf News）