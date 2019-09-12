「後安倍時代」鋪路 小泉之子入閣成焦點

19名閣員中只有內閣官房長官菅義偉和副首相兼財相麻生太郎留任原職，兩人亦是安倍2012年重新拜相後長期留守兼擔任相同要職的閣員，《日經新聞》上周曾形容二人長期任職，正是安倍政權穩定的基石。這次以調職方式留守內閣的也只有兩人：原外相河野太郎轉任防衛相，原經濟再生擔當相茂木敏充改任外相。

任環境相 首務處理福島核污水

安倍最新內閣中有多達13人是首次入閣，當中以38歲的自民黨超新星小泉進次郎終首次擔正入閣，出任環境相，是戰後第三年輕、也是最年輕的男性閣員。父親是前首相小泉純一郎，進次郎被視為未來首相人選，此前曾任內閣府大臣政務官兼復興大臣政務官，但非內閣首長。其首項挑戰或是福島核電站的輻射污水處理問題：原環境相原田義昭前日卸任之前聲稱，核污水「除了排入海中稀釋別無他法」，惹來爭議，迫使菅義偉同日澄清那只是原田個人意見，政府未作最後決定。小泉進次郎昨日稱，今日會前往福島縣，以展示政府將持續支持這地區。

安倍另外找了兩名有內閣經驗的人選回歸：高市早苗和加藤勝信分別重任總務相和厚生勞動相。自民黨高層人事安排方面，被稱為「黨三役」的三大要職中，除了總務會長由原奧運相鈴木俊一轉任，接替入閣的加藤外，幹事長二階俊博和政調會長岸田文雄皆留任。

「穩定和挑戰」 安倍誓言完成修憲

安倍政府將「穩定和挑戰」列為這次改組的主題，昨表明必定要完成極具外交爭議的修憲，強調「決心即使很困難也一定要完成」，但這點在7月參院選舉中修憲派勢力失去2/3議席優勢後難度大增。立教大學學者砂川浩慶向路透社稱：「修憲很難，一旦被公投否決，將很難再辯論。」他指安倍或尋求明年提前大選。

分析相信，這次人事安排還涉及後安倍時代的人事佈局，菅義偉自負責公布「令和」年號後聲名大噪，成為繼任安倍的熱門人選。兩名派閥領袖岸田文雄和石破茂都有逐鹿之心，河野、茂木和小泉也可望加入戰團。安倍也有可能再次修改黨總裁連任規則，爭取在2021年9月後繼續拜相。二階俊博昨為此評論道：「如果總裁下定決心，將以符合國民意願的形式舉全黨之力給予支持。」

《日經》本月初公布的下任首相支持人選民調結果顯示，小泉進次郎以29%高踞榜首，遠遠拋離安倍的18%和石破的13%，菅義偉和河野支持度都只有6%。

（共同社/日經新聞/路透社）