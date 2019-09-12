港顧問：英完善配套鞏固升學首選優勢

海外升學顧問機構IDP教育的營運及商務發展高級經理Calvin Chan指出，學生若有外地工作經驗，回到香港時往往較受青睞，惟目前在英國申請工作簽證的難度頗高。他舉例指修讀藥劑的人須完成實習，但未必會包含在學校課程內，因此不少學生需於畢業後自行尋找實習機會，惟當地就業市場的競爭本來就非常激烈，本地學生就業亦有難度，而且年薪未必達到工作簽證規定的至少3萬英鎊（約29萬港元）。新措施可讓畢業生先取得簽證，然後有更寬裕的時間尋找工作。

現申請工作簽證難度高

他又指其他熱門英語留學地點亦有同類措施，如加拿大及澳洲等，英國今次的改革能令留學的整個配套更完善，並為學生提供更多機會及選擇，提升英國的競爭力。不過他坦言，不少升讀本科的學生及其家長都未必知道升學國家有相關措施，只會視其為額外好處，而修讀碩士或以上課程的人則較着重這點。

明報記者 陳籽穎