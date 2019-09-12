英吸專才 恢復留學生畢業兩年搵工期 不限工種人數 組織憂成「留英後門」

下學年起實施 保持紀錄院校始適用

新建議將適用於下學年起入讀大學本科或以上程度課程的國際學生，但他們必須在有保持移民檢查紀錄的院校就讀。他們畢業後能在英國工作兩年，而且工作不限與學生攻讀科目相關，亦不設人數上限。政府表示，此舉的部分目標在於吸引科學、科技、工程及數學這些「STEM」範疇等的優材生。與此同時，英國亦宣布展開耗資2億鎊（約19.3億港元）的遺傳學項目「生物銀行」（Biobank）。約翰遜指英國正匯聚各地專家展開全球最大規模的遺傳學研究計劃，若要取得突破，就必須向「全球最聰明而優秀的人開放，讓他們在英國學習和工作」。

英國原本設有畢業生工作簽證（Post-study work visa），國際生畢業後可於英國延長逗留兩年，惟時任內政大臣文翠珊在2012年取消有關簽證，規定畢業生須於4個月離境，以控制移民數字。國際生若要在居留期後留在英國工作，就必須先取得工作簽證，條件包括受僱於持有僱主擔保許可證的英國公司、年薪達到最少3萬鎊（約29萬港元）等，最快可於第5年取得永久居留權。

代表130間院校的英國大學聯合會（Universities UK）對新措施表示支持，行政總裁賈維斯（Alistair Jarvis）認為，原本的限制令英國在招收國際生上陷入「競爭劣勢」，新措施將有利英國經濟，並重振英國作為升學目的地首選的地位。歐盟法律規定，英國大學對本地及歐盟學生的學費上限為每年9250英鎊（約8.9萬港元），對國際生的學費則沒有限制，令招募國際生成為大學的重要收入來源。面臨英國脫歐，各大院校亦正為歐盟學生數量下降做好準備。當地大學去年共有約46萬名非歐盟的國際生，每年帶來200億鎊（約1,930億港元）收益，包括學費及英語培訓等。政府今年初的報告提出，於未來10年增加留學人數至60萬，並將收益提升至350億鎊（約3,380億港元）。

院校為脫歐後學生減少作準備

不過，關注移民問題的智庫「移民觀察」（Migration Watch）主席穆罕默德（Alp Mehmet）批評政府的做法「不明智」，或會令不少外國畢業生留在英國「做上貨員」（被視為低下階層工種），又稱本地大學能吸引大量國際生，毋須將學習簽證降格為留在英國工作的「後門」。現時英國失業率為3.8%，早前曾有研究顯示國際生的收入較本地學生高出五成。

（BBC/衛報/每日電訊報）