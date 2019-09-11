潛遍五大洋最深處 美探險家創歷史

53歲的韋斯科沃（Victor Vescovo，圖）是一名商人和業餘飛行員，他之前攀登過包括珠穆朗瑪峰在內的全球各大洲的最高峰，也曾獨自駕駛潛水器下潛至馬里亞納海溝「挑戰者深淵」（Challenger Deep）的10,924米最深點。他的「五大洋深潛探險」（The Five Deeps Expedition）計劃是與「探索頻道」（Discovery Channel）合作拍攝紀錄片，記錄韋斯科沃過去10個月內潛入大西洋、南大洋、印度洋、太平洋和北冰洋最深水域的旅程，節目預計在明年初播出。

上月24日，韋斯科沃操控一艘原型潛水器到達約5550米深的北極莫洛伊海溝（Molloy Trench）完成任務，但至周一才公布消息。他下潛的位置在挪威斯瓦爾巴群島（Svalbard）以西約275公里。

「人生不止求安逸」

韋斯科沃完成創舉後感謝團隊的支援。他對英國廣播公司（BBC）說：「我的理念是人生於世不止要生存，或只求安逸，而是應有所貢獻。我選擇的道路是在探險之餘，同時做一些可推動我們這物種前進的事。」

（BBC）