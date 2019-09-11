6500萬年前隕石撞地球24小時細節曝光

沉積物厚130米 濺起熔岩高過珠峰

得州大學奧斯汀分校地球物理學家久利克（Sean Gulick）帶領的團隊2016年首次進入海底的希克蘇魯伯隕石坑（Chicxulub crater）內環，分析當地岩層活動。他們發現沉積物單在撞擊後一日內已達130米厚，是目前地質紀錄中最快的沉積率，壓縮了一般需要數千年才能累積而成的過程。久利克坦言：「我們能夠以每小時以至每分鐘的刻度來量度（沉積率），這令人驚奇。」

團隊推測小行星撞擊地球的首幾秒，就形成一個深40至48公里的巨洞，情况如同一個正在燒滾熔岩和產生極高溫蒸氣的大鍋，其間熔岩反彈並濺起，高度甚至比珠穆朗瑪峰還要高。在數分鐘內，巨洞向內倒塌並將熔岩往上推，凝固成一連串高峰，其後海水帶同火山玻璃及碎石湧回山峰一帶。科學家在岩心樣本的最頂層發現有機物及木炭痕迹，估計是遠處的陸地起火後，海嘯將這些物質倒冲回隕石坑。他們又推斷小行星的衝擊力相當於二戰時期廣島原子彈的100億倍，觸發的大規模海嘯甚至能席捲現時的美國伊利諾伊州。

撞擊力為廣島原子彈100億倍

久利克稱，很多恐龍因撞擊當日觸發的災難而死，但真正滅絕原因在於大氣影響全球氣候。隕石坑周遭雖充滿含有硫磺的岩石，惟團隊未有在岩心發現硫磺，相信是因為當時地殼劇烈變動令海洋岩石粉碎，當中數千億噸硫磺吹進大氣層中，導致全球氣溫在往後數十年明顯下降。

研究周一（9日）刊登於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

（華爾街日報/Phys.org）