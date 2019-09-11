推脫歐6日6敗 分析料約翰遜剩3選項

約翰遜上周三（4日）提前大選的動議已遭遇挫敗，他周一再次提出動議，惟最終以293票贊成、46票反對，未達通過的門檻。表決過後，約翰遜揚言政府將在國會休會期間繼續致力與歐盟談判以達成協議，並為10月31日無協議脫歐作準備，同時強調絕不會要求歐盟再次推遲脫歐。

摩根經濟師：最可能是約翰遜辭職

國會同日亦以311票對302票通過無約束力動議，要求政府公開所有涉及準備無協議脫歐的文件，包括涉及提出國會休會計劃的甘明斯（Dominic Cummings）和數名顧問的WhatsApp信息與私人電郵等通訊資料，確認有關做法是否旨在妨礙國會商議脫歐議題。《衛報》引述首相府消息稱，有關顧問料循法律途徑拒絕交出通訊資料。

摩根大通經濟師巴爾（Malcolm Barr）指出，約翰遜在此困境中只有3個可行選項，包括向國會提交新脫歐協議並爭取讓其通過、請辭以讓繼任人向歐盟申請延期脫歐，或是改變其現有立場。目前最有可能的是約翰遜辭職。有知情人士透露，英國政府正重新研究前首相文翠珊曾遭三度否決的脫歐協議，以避免脫歐延期。

國會休會儀式 議員抗議被滅聲

英國國會周二（10日）開始休會5周。已宣布10月底離任的下議院議長白高漢（John Bercow）進行休會程序期間，反對派議員群起抗議，有人高舉寫有「被滅聲」的紙牌，高叫「可恥」，有議員更藉由阻止白高漢前往上議院，妨礙標誌休會的儀式，亦有國會議員壓住白高漢，阻止其離開座位。白高漢亦表達對休會安排的不滿，強調「這並非正常休會」，只是出於行政指令的行動。

國會將於10月14日復會，僅距離脫歐限期約兩星期。

（法新社/路透社/衛報）