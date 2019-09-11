國際組織倡投資14萬億抗暖化 指各國改革可獲「三重紅利」

全球適應委員會成員包括潘基文蓋茨

委員會成員來自18個國家，包括聯合國前秘書長潘基文、世界銀行行政總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）、微軟創辦人蓋茨（Bill Gates），以及印度、中國及加拿大3國的環境部長等。報告開首便指出，全球目前正面對大規模山火、水資源短缺、以及乾旱和洪水等極端天氣問題，惟各國對氣候變化影響的應對措施「嚴重不足」。

點名批特朗普 「領袖乏遠見是最大障礙」

報告警告若不採取預防措施，未來將需要付出更大代價，例如在2030年前將有多一億人陷入貧窮，而每年缺水的民眾人數亦會增加14億至50億，造成前所未見的水資源爭奪戰，並助長衝突及移民。隨着海平面上升及風暴加劇，沿海地區將有數以億計人被迫逃離家園，估計在2050年前每年成本達一萬億美元。若各國願意推行改革，將會帶來價值7.1萬億美元的「三重紅利」，包括避免未來損失、透過創新帶來經濟收益，以及提升社會及環境效益。

報告稱，金錢並非適應氣候變化的最大障礙，而是缺乏「喚醒集體沉睡者」的政治領袖。潘基文在前言中直言：「我真的很擔心政治領袖缺乏遠見，他們對當選及連任更感興趣，氣候問題往往不是其優先事項，從總統特朗普管治下的美國就能看到這個情况。」報告的主要目標是將適應氣候變化納入各地的政治議程，下一步將在本月23日起舉行的聯合國氣候峰會上提出更多適應措施。

（衛報/BBC）