防特朗普口疏泄密 CIA急撤潛俄高級間諜

線人可接近普京 「地位極重要」

《紐約時報》報道，CIA幾十年前收買了該名俄羅斯政府中級官員，他隨後快速晉升，最終爬到深具影響力的位置，能深入俄羅斯最高權力機構克里姆林宮。消息人士透露，該線人雖並非普京的核心圈內，但會經常見到俄羅斯總統普京，亦能得知克宮的高層決策，是CIA在俄羅斯最寶貴的線人之一。CNN報道，那名線人能接近普京，甚至可以拍下普京辦公桌上的文件。一名官員形容，那名間諜負責向普京提供資訊和前瞻，「地位極重要，沒人能取代」。

針對俄國干預美國大選一事，該線人為CIA的爆炸性結論起了重要作用：是普京親自下令並策劃。線人除了為美國政府提供有關普京想法和指令的消息外，對CIA的調查和評估也十分重要。CIA的評估結果是：普京親自下令黑客入侵民主黨全國委員會資料庫，暗助特朗普在2016年大選的選情。

然而，CNN引述多名政府官員稱，特朗普2017年5月在白宮接見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）和時任俄羅斯駐美大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）時，透露了由以色列提供、有關敍利亞境內恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）活動的高度機密情報。特朗普雖沒直接談及該名俄羅斯間諜，但已惹起情報人員擔心特朗普政府高層向俄漏口風。報道指美國官員得知特朗普同年7月與普京私下會面後，更感憂慮。時任CIA局長蓬佩奧隨後向白宮高官表示，有關那名間諜的資訊已外泄太多，亦有媒體開始懷疑那名間諜的存在，因此暗中安排撤離以保他安全。

特朗普與俄過從甚密 保安全需撤

CIA未有向CNN否認有撤走線人一事，但將有關行動可能是出於擔心特朗普泄密一說形容為「炒作」。雖然CNN引述官員稱撤走線人一事早已知會特朗普和部分高官，但特朗普周一稱一無所知。

（CNN/紐約時報/衛報）