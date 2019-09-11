話你知：商務部管氣象部門 源於尼克遜決定

不滿內政部長反越戰立場

1969至1971年任職商務部長特別助理的尚斯（Steven Eli Schanes）表示，在NOAA成立之初，其定位主要有3個選擇：一是作為獨立機構，直接聽命總統；二是歸入內政部，原因是內政部的職責牽涉保育和天然資源；三是歸入商務部，原因是當時商務部已有環境科學服務管理局（ESSA）。尚斯透露，商務部當時積極游說政府將NOAA交給商務部，包括提出由商務部「暫時」控制，待其成熟後才轉交其他部門，就正如商務部孕育運輸部一樣。不過，當時有人提出環境事務與國家商業利益有矛盾，到了1970年春，白宮內部已強烈傾向將NOAA納入內政部。

然而，時任內政部長希克爾（Walter Hickel）的反戰立場成為轉捩點。尚斯表示，希克爾曾去信尼克遜，促他聆聽年輕人反戰心聲，該信隨後在全國流傳，惹起尼克遜不滿。最後，白宮決定將NOAA收歸商務部旗下。時任商務部長斯坦斯（Maurice Stans）憶述：「我相信他（尼克遜）認為商務部當時管理得比內政部好。」

前總統奧巴馬亦曾表示，尼克遜對希克爾的反戰立場極為不滿，所以沒有將NOAA交給內政部，以作懲罰。奧巴馬在任時曾表示會將NOAA從商務部劃走，但一直未成事。

天氣機構歸入商務部並非美國獨有，香港天文台也屬於商務及經濟發展局轄下。天文台長岑智明去年解釋，這是由於早年的天文台為航運提供觀測氣象資訊，與當時的香港經濟活動息息相關。

（綜合報道）