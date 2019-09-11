涉逼氣象部門服務政治 美商務部長捱轟 颶風「改圖門」發酵 科學界反擊

逼撐特朗普 羅斯涉威脅炒人

特朗普上周日（1日）在Twitter發文，稱多利安除了吹襲佛州外，南卡州、北卡州、喬治亞州及阿拉巴馬州都會受威脅。惟數分鐘後，NWS阿拉巴馬州伯明翰分部在Twitter發文，強調當地不會受多利安衝擊。不過，特朗普隨後於上周三（4日）在錄影片段中展示經竄改的預測路線圖，當中顯示多利安的未來可能路徑包括阿拉巴馬州，惹外界質疑。多利安最終遠離阿拉巴馬州北上。

《紐時》引述知情人士指出，上周五（6日）正外訪希臘的羅斯（Wilbur Ross）致電NOAA署理局長雅各布斯（Neil Jacobs），要求對方修正NSW主張與特朗普說法之間的矛盾遭拒，羅斯其後以辭退NOAA的政治任命官員作威脅，這類官員包括雅各布斯及其助手等。最終NOAA同日發表無署名聲明，稱伯明翰NWS的說法與當時已知最準確的天氣預報「並不相符」。有官員向《紐時》稱，伯明翰NWS的發文旨在令總統尷尬，多於關心阿拉巴馬州居民安全，但他無提供證據支持。

《紐時》引述商務部監察長辦公室文件稱，當局正調查NOAA的聲明。監察長古斯塔夫森（Peggy Gustafson）向NOAA索取相關文件的信息時表明，NWS「必須維護科研操守標準」，事件令人質疑NWS的處理手法、科研獨立性，以及在緊急狀態下準確及時地傳達天氣警報與天氣數據的能力，要求員工保留相關資料。

商務部監察長辦公室介入調查

事件觸發相關部門內部強烈反彈。NOAA署理首席科學家麥克萊恩（Craig McLean）周一（9日）向全體員工發電郵，稱正調查局方最終決定為特朗普的主張背書、而非支持旗下科學家的做法是否違規。NWS總監烏切利尼（Louis Uccellini）周一出席氣象會議、讚揚伯明翰NWS的人員一心關顧公眾安全而行動，獲全場起立鼓掌。

商務部則發表聲明，否認羅斯就關於多利安的預報與公開聲明威脅解僱NOAA員工，又拒絕評論羅斯是否曾要求NOAA駁斥與特朗普說法矛盾的天氣報告。

羅斯為特朗普從商時代的盟友，入閣後一直是特朗普政策的忠實支持者，包括曾協助爭取2020年人口普查中加入針對公民身分的問題，亦支持向中國鋁鋼材徵收關稅等政策。NWS僱員組織法律顧問希恩（Richard Hirn）稱，今次事件中NOAA的行動「只為掩飾總統犯下的尷尬錯誤」，形容這種企圖將天氣政治化的做法前所未見。民主黨眾議員海姆斯（Jim Himes）周一稱，如事件屬實，羅斯應為濫用公共機構為總統一己私利服務而辭職。

（紐約時報/Mediate）