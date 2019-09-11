強烈分歧 特朗普炒國安顧問博爾頓 對付伊朗朝鮮塔利班策略 激化衝突

擬下周宣布接替人選

特朗普在Twitter說：「我昨晚知會博爾頓，白宮不再需要他的服務。我強烈不同意他諸多建議，政府中人也一樣。因此我要求他辭職。」他稱下周會宣布接替人選。博爾頓則在Twitter提供另一版本，說：「我昨晚提出辭職，特朗普總統說：明天再談吧。」

70 歲的博爾頓（John Bolton）曾在數屆共和黨政府出仕，包括擔任喬治布殊政府的駐聯合國大使。他是美國2003年攻打伊拉克的主要倡導者，經常公開批評政府與朝鮮等敵對國家談判是軟弱。早在2006年，時任駐聯合國大使博爾頓便已鼓吹向伊朗動武，阻止其擁有核武，但意見不為白宮接納。

博爾頓否認被炒

特朗普去年4月委任博爾頓出任國安顧問，《紐約時報》稱，特朗普看中博爾頓在霍士新聞的敢言作風。不過，兩人在外交政策上經常不同調。自特朗普去年退出伊朗核協議後，美伊關係一直緊張，到了5月更加升溫，博爾頓扮演了推波助瀾的角色。今年5月，美國傳媒稱國防部應國家安全顧問博爾頓要求，向白宮提交針對伊朗的最新軍事部署方案，選項包括派出12萬美軍到中東地區，應對伊朗襲擊美軍或加速研發核武的可能，規模與美軍2003年入侵伊拉克時相若。不過，特朗普多次表明無意「促成伊朗政權更替」。今年6月伊朗擊落美國無人機，博爾頓準備空襲報復方案，特朗普初時同意，但在最後一刻叫停。在剛結束的G7峰會上，特朗普對法國總統馬克龍欲推動美伊峰會亦表現出開放態度。

對朝鮮的態度亦反映了兩人嚴重分歧。5月時，博爾頓隨特朗普訪日，正值朝鮮兩度試射導彈，特朗普僅表示「不高興」，博爾頓則稱朝鮮毫無疑問違反聯合國安理會的決議。不過特朗普翌日立即在Twitter發文反駁，稱對朝鮮「發射一些小武器」爭取注意未感不安，有信心朝鮮領袖金正恩會堅守無核化承諾。其後，朝鮮多次試射短程導彈，特朗普亦一直淡化威脅。特朗普6月突然到板門店跟朝鮮領袖金正恩會面，博爾頓未有隨行，早惹猜測。

特朗普上周六（7 日）突然宣布取消原定周日（8 日）於大衛營與塔利班領袖和阿富汗總統的會面，惹外界譁然。《紐約時報》引述消息人士披露，破局其中一個原因，是因為博爾頓強烈反對美國跟塔利班的協議。

早在今年5月，美國傳媒便引述消息人士稱，特朗普曾公開批評博爾頓的建言，質疑對方將自己帶向不願前往的道路，傳媒已猜測特朗普似有換馬念頭。

（綜合報道）