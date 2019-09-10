英研究：吃雞肉與患癌風險有關

學者指未深入調查因果勿過慮

紅肉和加工肉製品被指會增加患上腸癌風險，不少人都視雞肉這類白肉為較佳的替代選擇。牛津大學學者在2006至2014年用問卷追蹤約47.5萬名中年英國人，研究飲食和所患疾病的關連。研究發現整體參加研究的民眾中有2.3萬人患癌。

學者指出，上述研究為進食禽肉與患上惡性黑色素瘤、前列腺癌和非霍奇金氏淋巴瘤等癌症的正面關聯帶來更多線索，但需要進一步研究了解背後原因。學者推斷，雞肉本身含致癌物或烹調方法，都可能是導致進食者患癌原因。

此外，該研究亦顯示進食紅肉與患上結腸癌、乳癌和前列腺癌有正面關係。研究報告上周四（5日）刊於《流行病學與社區衛生雜誌》。

澳洲悉尼的醫生阿當斯（Penny Adams）認為，民眾在現階段毋須為研究發現而憂慮，因為研究僅指出兩者有關聯，但未有顯示吃雞肉如何導致患癌的機制。她推測，吃雞的人可能喝較多酒都可能是致病原因。

（Tech Times/英國太陽報/9 News）