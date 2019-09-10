巴哈馬災民逃亡 美拒收沒簽證者捱批

渡輪往美 乘客：最少130人離船

美國佛州電視台WSVN記者恩廷（Brian Entin）在船上拍攝的片段顯示，一名人士用大聲公稱，沒有美國簽證的必須離開，有帶着兒童的家庭隨後離開，有乘客稱，最少130人離開渡輪。CBP周日稱，曾要求該艘渡輪離開巴哈馬前先與美國及巴哈馬政府合作，又表示每個入境美國者必須持有有效證件。CNN發現，巴哈馬公民坐飛機前往美國若符合一定條件，包括有效護照、沒有犯罪紀錄、有過去6個月警方證明，便可免簽證入境。不清楚渡輪入境者有何要求。

美國民主黨總統參選人奧羅克（Beto O'Rourke）周日晚在Twitter批評，拒絕向最需要的人施援手是「最殘忍的事」，批評特朗普政府不止試圖改寫自由神像的銘文，也透過行動改變美國之所以為美國的特質。

直至上周五，美國海岸防衛隊已從巴哈馬群島救走230人。美國國際開發署（USAID）主管格林（Mark Green）到過阿巴科群島災區視察，形容部分地方「恍如遭核彈轟炸過」。美國國際開發署上周六稱會增加100萬美元人道援助，即撥款增至超過280萬美元（約2184萬港元）。

颶風「多利安」上周日（1日）吹襲巴哈馬，最少造成43人死亡，聯合國稱有7萬人需要食物及帳篷。巴哈馬政府的災後應對一直備受批評，甚至有人質疑政府隱瞞死者數字。該國衛生部長桑茲否認，表示現時首務並非點算死者，而是搜尋失蹤者及救援。

（CNN/BBC）