英航機師首罷工 1700航班停飛

昔「共渡時艱」 今求加薪分利

英航7月建議，機師未來3年合共加薪11.5%，不過機師協會拒絕，認為過去數年，機師降低加薪幅度與公司共渡時艱，現時公司財政表現改善，機師應可分享公司利潤。

英航估計機師罷工可導致公司每日損失高達4000萬英鎊（約3.9億港元）。代表英國逾萬名機師爭取權益的「英國民航機師協會」（BALPA）則指出，原本英航如提高機師薪金，只需500萬英鎊（約4,826萬港元）就可避過工潮，僅為罷工所導致每日損失的1/8。BALPA秘書長斯特拉頓（Brian Strutton）罷工前夕在聲明中說：「這場罷工會讓公司損失可觀，已超過解決這場爭端所需的資金。是時候重返談判桌，認真提出解決方案。」

英航上周四（5日）已駁回機師的加薪新提案，又指公司待遇已經非常公平，因此罷工行動十分「無理」。

受事件影響，近1700英航航班取消，包括周一及周二各兩班由香港飛往倫敦的BA032及BA028班次客機。英航指已向受影響的旅客提供退款或更改出發日期的安排。 除了兩天罷工，機師協會在本月27日亦預計會罷工。

（綜合報道）