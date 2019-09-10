英航機師首罷工 1700航班停飛

【明報專訊】英國航空公司（BA）4000名機師周一起罷工48小時，要求加薪和改善待遇，導致幾近所有航班取消。這是英航自1974年創立以來首次有機師罷工，近1700航班停飛，包括本港最少有4班機取消。全球估計數以千計旅客行程受影響，英航損失最少8000萬英鎊（約7.7億港元）。英國首相約翰遜發言人呼籲英航勞資雙方結束糾紛。
昔「共渡時艱」 今求加薪分利
英航7月建議，機師未來3年合共加薪11.5%，不過機師協會拒絕，認為過去數年，機師降低加薪幅度與公司共渡時艱，現時公司財政表現改善，機師應可分享公司利潤。
英航估計機師罷工可導致公司每日損失高達4000萬英鎊（約3.9億港元）。代表英國逾萬名機師爭取權益的「英國民航機師協會」（BALPA）則指出，原本英航如提高機師薪金，只需500萬英鎊（約4,826萬港元）就可避過工潮，僅為罷工所導致每日損失的1/8。BALPA秘書長斯特拉頓（Brian Strutton）罷工前夕在聲明中說：「這場罷工會讓公司損失可觀，已超過解決這場爭端所需的資金。是時候重返談判桌，認真提出解決方案。」
英航上周四（5日）已駁回機師的加薪新提案，又指公司待遇已經非常公平，因此罷工行動十分「無理」。
受事件影響，近1700英航航班取消，包括周一及周二各兩班由香港飛往倫敦的BA032及BA028班次客機。英航指已向受影響的旅客提供退款或更改出發日期的安排。 除了兩天罷工，機師協會在本月27日亦預計會罷工。