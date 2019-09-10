朝鮮：願月底重啟談判

稱朝多次試射「沒違承諾」

美國國務卿蓬佩奧周日（8日）表示，美國期望在近日或未來數周內恢復跟朝鮮之間的無核化談判。

路透社報道，美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩今年2月在越南河內舉行第二次峰會討論朝鮮半島無核化，但峰會最終破局，兩國談判也陷入停滯。雖然兩人6月在兩韓邊界短暫會晤期間同意重啟工作層級對話，但至今尚未展開。蓬佩奧（Mike Pompeo）周日接受美國廣播公司（ABC）訪問時說：「我們知道金正恩持續對無核化作出承諾。我們期望在近日或未來數周內將跟他們重回談判桌上。」對於朝鮮過去幾個月多次發射短程導彈，蓬佩奧回應稱，金正恩沒違背他對特朗普的承諾。

美國朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）上周五（6日）在密歇根大學演講時提及與前國務卿基辛格（Henry Kissinger）的對話，稱如果核談判失敗，日韓等國或會尋求擁核。他引述基辛格說，日本或韓國等同盟國因為信任美國「擴展威懾」（extended deterrence），才放棄了核武器計劃，但如果朝鮮的核武器和短程導彈不斷飛越韓日領土，韓日等其他亞洲國家可能會出現認為有必要重新考慮擁核的聲音。

（中央社/東亞日報）