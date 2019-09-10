專家：朝研導彈攻美防禦真空 推斷可避「愛國者」「薩德」攔截

發動時間減少 技術超外界預期

在朝鮮今年5月恢復試射飛行物後，美國總統特朗普多次試圖淡化，強調朝鮮的做法沒有違反兩國共識和國際法，但專家指出，這些試射顯示朝鮮導彈研發技術已超出外界所想，包括所需發動時間減少，飛行速度也較以往高，而這些技術更可以應用到足以威脅美國本土的洲際導彈之上。曾任韓國國家安全保障會議主管的峨山政策研究院副院長崔剛（Choi Kang）說：「看來朝鮮擁有非常非常強的本土導彈研發能力……（有能力）在短時間內部署所有導彈。」

CNN指出，今年7月朝鮮試射的導彈飛行高度由25至50公里不等，水平距離則為200至600公里，測試的武器中有最少3種是從未見過的，包括大口徑可控型多管火箭炮和有「朝版伊斯坎德爾」之稱的KN-23導彈。根據官方公布，朝鮮7月25日發射兩枚導彈，飛行高度約50公里。7月31日，朝鮮發射了兩枚短程彈道導彈，飛行高度約30公里。

避防衛高度範圍 日韓攔截難

崔剛指出，「愛國者」導彈防衛系統的防衛區間在30公里或以下，屬於低空防衛，而「薩德」導彈防衛系統（THAAD）則是50至150公里，屬於高空防衛。崔剛及其他導彈專家都關注朝鮮的導彈測試集中在這個高度，因為這個空域正是美國在日韓部署的「愛國者」和「薩德」活動範圍之間的真空區，看來朝鮮已意識到這弱點，集中測試。韓國慶南大學遠東研究所專家金東燁（Kim Dong-yub）亦說，朝鮮測試的導彈足可以同時避開「愛國者」和「薩德」系統攔截。

不過，去年11月卸任的韓美聯合司令部司令布魯克斯（Vincent Brooks）強調，有信心協助盟友保衛朝鮮半島，又稱朝鮮每次試射，都令美國和盟友更能掌握其導彈技術。

韓國國防部上月中表示，計劃增撥資金加強其導彈防衛盾以應對朝鮮的導彈威脅，包括洽購多兩套覆蓋範圍更大和攔截能力更高的地基反導彈預警雷達，以及最少3艘神盾級驅逐艦。

（CNN/防衛新聞）