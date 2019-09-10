紐時：特朗普好大喜功 阿富汗和談破局

《紐時》引述參與談判者消息，稱美國駐阿富汗特使哈里扎德（Zalmay Khalilzad）為終結阿富汗戰爭，與塔利班曾在卡塔爾多哈展開9輪談判，雙方「原則上」已確定最終協議條件，更已簽署協議文本。會上哈里扎德提出安排塔利班領袖前赴華盛頓，獲對方接受，並期望在協議宣布後成行。惟上周五（6日）特朗普與高級顧問在白宮戰情室會面期間，生起在華盛頓敲定協議的念頭，更擬在觸發阿富汗戰爭的9．11恐怖襲擊18周年前，同時邀請阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）與塔利班領袖到大衛營分別會面，此後各方倉卒展開外交拉鋸。

報道稱，特朗普不願將大衛營的會面變成達成協議的慶祝會，而希望扮演談判者的角色，不過當時協議仍有問題待解決。首先國務卿蓬佩奧為首的外交官員與國家安全顧問博爾頓就是否應與塔利班達成協議有分歧。阿富汗則對被排除在美國與塔利班的談判之外感不滿，強調塔利班不可信賴。

阿富汗官員：美代允釋放數千囚犯

阿國官員透露，加尼與哈里扎德多番商討，得知塔利班代表亦可能到場，但缺乏細節，亦憂慮月底的總統大選因而再受延誤，最終在美國同意讓阿國國安顧問莫希卜（Hamdullah Mohib）同場後，加尼決定冒險答應合面，以確認大選與和談前景，並避免背負破壞和談的污名。不過阿國官員亦指出，美方一度代同意釋放數千名塔利班囚犯，但阿方認為不能接受，強調只有塔利班以全面停火作交換條件才可。塔利班領袖亦拒絕在與美國簽訂協議前與加尼直接會面，強調不承認阿富汗現政府，批評特朗普以為可在會面令塔利班與加尼和解是自欺欺人，塔利班如前往見阿富汗總統將有如「政治自殺」。

上周四（5日）塔利班襲擊阿富汗首都喀布爾，造成包括一名美軍在內的12人死亡，促使特朗普團隊一致同意不可接待塔利班領袖，並在上周六透過Twitter公布事件。

（紐約時報）