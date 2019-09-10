英下院議長掛冠 警告勿「矮化」國會

白高漢表示，若沒有提前大選，10月31日將會是離職日子。白高漢自1997年當選下議員議員，2009年6月起出任議長，一直是政府「頂心杉」。他在今年屢次批准議員提出動議阻撓政府議程，上周更讓議員重奪議程控制權，通過阻撓脫歐的議案，脫歐派一直質疑他在脫歐議題上未有維持中立。保守黨較早時宣布將在其選區挑戰其議席，打破不挑戰議長的慣例。

約翰遜重推提前大選動議

英國首相府昨宣布，國會周一後開始暫停5星期，雖然約翰遜政府周一重推動議在10月15日提前大選，但在野黨派表明不會支持。約翰遜政府傳出考慮「測試」國會上周通過阻撓硬脫歐的法案，引起輿論關注約翰遜會否不惜「犯法」堅持10月31日脫歐。BBC引述消息稱，雖然首相府堅稱不會犯法，但正研究方法繞過法案掣肘。

愛爾蘭總理警告硬脫歐後果

預料周一落實的法案規定，若國會未能在10月19日確認脫歐協議，政府便要向歐盟提出延期至明年1月31日脫歐。BBC報道，首相府目前討論的一個選項是促一個歐盟成員國否決延期。另一個選項是按法律正式致函歐盟延期，但同時向歐發出另一封信表明英國政府並不想延期。不過，英國最高法院前法官桑普遜勳爵（Lord Sumption）指這樣做是非法的。

約翰遜昨訪問愛爾蘭，與愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）會面，瓦拉德卡警告約翰遜，若英國無協議脫歐，英國跟歐盟也不會乾淨一刀兩斷。約翰遜一直稱希望重新談判脫歐協議，刪除為避免北愛與愛爾蘭出現「硬邊界」而設的擔保方案。不過愛爾蘭及歐盟均強調，擔保方案為必須。瓦拉德卡警告約翰遜：「無論英國10月31日還是1月31日脫歐，脫歐都不會完結，沒有所謂一刀兩斷。我們只是進入新階段。」他又稱，無協議脫歐將導致英愛兩國人民生活大受影響，屆時兩國政府都需要重返談判桌。

約翰遜拒絕回答有關愛爾蘭邊界問題，他只強調希望能有協議脫歐。他重申有信心可以替代擔保方案。他又表示無協議脫歐將是失敗，人人都要負責。兩人會談1小時，會後稱會談正面有建設性，但仍有顯著分歧。

（BBC/衛報）