克宮DQ遏示威 反對派放眼2021終極戰

過去數星期不少民眾因「非法集會」被捕，有民眾稱雖然普京要他們噤聲，他們將在2021年的國會選舉「報仇」。示威領袖索博利（Lyubov Sobol）被問及將來示威的可能性時，她指稱政府的反應顯示他們不懂得應對示威：「沒有人會知2021年國家會變成如何，但經濟若持續陷入困難，我們將預見社會有更多不滿，代表有更廣泛的人口參與。」

聯國人權專員撐查警暴指控

專家指出，莫斯科示威一個特點便是學生領袖的積極參與，對不少學生來說今次是首次參加大型示威的經驗。國立高等經濟大學政治教授梅德韋杰夫（Sergei Medvedev）預計在2021或2024年普京總統任期理論上屆滿時， 俄羅斯將會出現大型無領袖的抗議活動。他說：「當局顯得脆弱，而且經常慢兩至三步。」

莫斯科指摘fb Google干預選舉

聯合國人權理事會高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）昨日在人權理事會會議上表示，關注到俄羅斯當局大規模拘捕及警方的行為，指出反對派人士被禁參選、逾2500人在7至8月間被捕，因此支持有輿論要求調查警方使用過分武力的訴求，促請俄羅斯政府維護言論自由、集會權利和參與公共事務的權利。

另外，俄羅斯當局指摘社交網站Facebook和Google在周日選舉投票期間，刊登政治廣告，干預選舉。Google昨日回應稱他們支持那些符合地方法例的負責任政治廣告，但未有承認或否認刊登廣告；fb則回應指遵守選舉法例的責任是在廣告客戶一方。

（法新社/衛報）