俄反對派配票奏效 地選挫普京 執政黨首都失1/3議席

莫斯科地選被視為2021年大選前哨戰，當地投票率僅逾21%，略高於2014年。在該市議會全數45個議席中，共有20個落入反對派手中，其中共產黨由5席增至13席，自由派亞博盧（Yabloko）獲3席，左翼公正俄羅斯黨亦首次躋身議會，獲得3席。至於執政統一俄羅斯黨陣營的候選者雖全數以獨立名義參選，以免受該黨民望低迷所累，惟最終所獲議席亦由2014年的38席降至25席，跌幅達34%。該黨莫斯科領袖梅捷科斯基（Andrei Metelsky）競逐連任亦告失敗，他表示會檢討落敗原因。

執政黨遠東地區慘敗 36席僅奪2席

另外，統一俄羅斯黨亦在遠東地區哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）慘敗，只有兩名黨人當選地方議會議員，其餘34個議席全落入反對派手中。不過在當局限制多名有力挑戰者參選的情况下，統一俄羅斯黨可望保住16個州長席位，包括第二大城市聖彼得堡，參選的署理州長、普京親信別格洛夫（Alexander Beglov）獲近65%選票，但反對派質疑選舉涉買票、偽造選票等舞弊行為，斥選舉只是鬧劇。

俄羅斯過去5年人民收入下降，政府去年提高退休年齡觸發民怨，最終普京要罕有讓步。莫斯科政府早前藉由收緊參選提名資格，阻止反對派參選，幾乎所有主要反對派人士均被「DQ」，掀起民間怒火，莫斯科今夏更爆發近7年來最大型反政府示威，要求公正選舉，演變成警民衝突，逾千示威者被捕。

俄國主要反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）在多名盟友被禁參選後推動「智慧投票」配票計劃，促請莫斯科人支持最有機會擊敗親克宮候選人的反對派，當中許多為共產黨人，其配票名單中的其中20人當選。納瓦爾尼於Twitter選情反映投票策略成功，形容結果「難以置信」。

普京發言人：整體而言非常成功

莫斯科政治科技中心分析師馬卡連科（Boris Makarenko）稱，克里姆林宮已從去年的總統選舉汲取教訓，當社會氣氛與經濟狀况欠佳，唯一在選戰勝出的方法就是限制候選人。選舉監察機構Golos稱，於俄羅全國接獲1500宗選舉違規舉報，涉及恐嚇選民、賄選、妨礙選民及監察員前往投票站等，主要發生於莫斯科、聖彼得堡及韃靼斯坦，情况較去年嚴重。

普京發言人昨稱，統一俄羅斯黨在全國整體而言「非常、非常成功」，「有些地方贏得較多議席，有些地方較少，但該黨在全國仍展示了政治領導力」。

（法新社/路透社/彭博社）