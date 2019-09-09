盧綺婷辭職 內閣陷分裂邊緣

不滿脫歐進程開除黨友

盧綺婷在聲明稱，當忠誠溫和的21名保守黨議員被開除黨籍時，她不能袖手旁觀，指那是「對正直和民主的攻擊」。她在給首相約翰遜的辭職信中表示，自己真誠加入約翰遜內閣，以為「無協議脫歐」選項只是用來跟歐盟談判的手段，「但我已不再相信有協議脫歐是政府的主要目標」。她昨天受訪時稱，曾問首相府有何計劃達成協議，結果只有一頁撮要。

盧綺婷是重量級留歐派，在前首相文翠珊任內出任內政大臣，去年4月因承認誤導國會議員辭職，去年11月接替辭職的麥蔚宜出任就業及退休保障大臣而重新入閣，今年7月過渡至約翰遜內閣。

唐寧街首相府發言人表示對盧綺婷辭職感失望，但稱即使她登上新聞頭條也不會改變英國民眾希望盡快脫歐的事實。工黨主席拉弗利（Ian Lavery）表示，首相以破紀錄的時間迅速失去權力，「沒人相信約翰遜，無論是他的內閣、他的議員，甚至是他的兄弟」。

（BBC/路透社）