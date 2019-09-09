約翰遜擬焦土策略脫歐 英報：不理國會要求 謀逼打司法戰

外相藍韜文昨稱，政府會守法，但會非常小心研究如何詮釋該條旨在迫使政府延期脫歐的法律。財相賈偉德亦表示政府會守法，但「絕不會」要求歐盟延期脫歐期限。英國延期脫歐要歐盟成員國領袖一致同意，但法國外長勒德里昂昨稱，以目前狀况，法國不會支持延期脫歐。

《星期日泰晤士報》引述首相府高級消息人士稱，約翰遜將會在10月17日赴布魯塞爾尋求協議，若無功而還他將不會要求歐盟延長脫歐期限。另一消息人士說，約翰遜團隊準備「用電鋸對付」任何障礙。首相府相信這方法將會確保最高法院在10月21日的星期作緊急司法覆核，即變相由法官決定脫歐以至政府的命運。

面臨1688年以來最惡劣憲制衝突

該報形容，這意味着英國將會面臨1688年以來最惡劣的憲制衝突。與此同時，白廳亦加緊準備B計劃，準備約翰遜宣布辭職。消息人士稱，有關準備是要顯示約翰遜準備輸掉一場戰役以換取贏出戰爭。

約翰遜此前曾表示寧願死在戰壕也不會向歐盟提出延期。部分保守黨人相信約翰遜的「焦土政策」可能會令部分議員周一支持提前大選，屆時約翰遜便會樂於將選戰定性為「人民 vs. 國會」。約翰遜的高級幕僚甘明斯向同僚稱，除非留歐派屆時控制國會並在21日至31日期間通過法案取消啟動脫歐，議員便要請最高法院迫使約翰遜就範，但首相府估計最高法院來不及審議。就算國會取消啓動脫歐，約翰遜亦會拒絕合作，製造的司法混亂10月31日之前難以解決。

檢控主任：約翰遜有入獄風險

不過，公共檢控主任麥克唐納（Lord Macdonald）昨警告，約翰遜可能會因藐視法庭入獄。有保守黨議員亦警告，若約翰遜拒絕守法，將有一大批保守黨議員請辭。甘明斯則相信，若留歐派演變成「拘捕約翰遜行動」，民意便會愈來愈支持約翰遜。

如果國會通過不信任動議，約翰遜也會拒絕在10月31日前辭職，並拒絕任命歐盟委員，務求令其他成員國踢英國出歐盟。

周日刊出的YouGov民調顯示保守黨民望達35%，拋離工黨14個百分點，自民黨民望為19%，英國脫歐黨12%。民調顯示35%受訪者希望公投決定重要議題，高於認為應由國會決定的受訪者（33%）。另外，脫歐黨黨魁法拉奇稱，脫歐黨候選人不會挑戰保守黨的脫歐派，希望兩黨可取得大多數。

（路透社/星期日泰晤士報）