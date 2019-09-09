沙特換能源大臣 王室成員首執掌

王儲親信失勢 分析：改革陷混亂

法利赫原被視為王儲穆罕默德的親信，屬後者改革大計「2030年願景」的設計師之一，但近期漸見失勢，先是遭削去部門權力，其部門原為「能源、工業和礦物部」，但上月30日部門的工業和礦物部分另立新部門處理，由他人執掌。數天後他再被踢出沙特阿美董事局，由王儲另一親信魯邁延（Yasir al-Rumayyan）接掌，昨天連能源部長也不保。《華爾街日報》稱，這反映王儲嘗試改革沙特經濟，以減少對石油收入依賴的大計陷入混亂。

取代主管能源部的阿卜杜勒阿齊茲是穆罕默德的同父異母兄長，是薩勒曼跟首任妻子所生。雖然他本身已是能源部國務大臣，長年在石油業界打滾，但成為首名王室成員執掌該部門，打破財政和石油大臣由非王室成員擔任的傳統。沙特消息人士和外交官指出，傳統思維認為，沙特王室傾向認為石油部門太重要，交由某一王室成員主管或會損害王室權力平衡，又或令石油政策淪為某個王子的禁臠。

消息：人事變動有利沙特阿美上市

《華爾街日報》另引述知情人士稱，能源大臣和沙特阿美董事長兩職分家，旨在進一步減少能源部對沙特阿美管治的影響，有助上市安排。

（華爾街日報/CNBC）