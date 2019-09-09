不理阿富汗死活 美難輕易脫身

一年和談 塔利班未停施襲

《紐約時報》引述部分熟知特朗普政府跟塔利班外交的人士稱，對特朗普僅以一名美軍喪生為由取消整個談判的說法感疑惑，畢竟塔利班在近一年和談過程中從未停止在阿富汗施襲，也未曾同意在達成正式協議前停止攻擊美國人。

塔利班目前控制的領土是自2001年美國入侵阿富汗以來最多。特朗普要從阿富汗撤軍的計劃一直受阿富汗政府及美國國安官員反對。塔利班一直拒絕承認阿富汗政府，但談判過程中，美國只是務求塔利班確保阿富汗不會成為對美國發動襲擊的基地，表明全面停火有待阿富汗政府跟塔利班談判，令不少論者質疑美國只是為求脫身，不理阿富汗死活。另外，加尼決心按原訂計劃9月28日舉行大選，其勝算甚高。塔利班則堅持要押後大選，以待跟阿富汗政府進一步談判。

前外交官促先創造和平環境

9名華府前阿富汗事務高官上周發表聯合聲明，強調「大規模撤軍必須取決於最終和平」。自由歐洲電台（RFE/RL）先後訪問了其中3人，其中前美國駐阿富汗大使（2011至2012年）克洛克（Ryan Crocker）直斥協議是「非常危險和破壞性的」。克洛克的大使繼任者（2012至2014年）坎寧安（James Cunningham）和前國務院阿富汗問題特別代表杜賓斯（James Dobbins）則質疑協議草案並未創造和平條件，指駐軍應留守在阿富汗，直至阿富汗政府和塔利班達成協議。

（紐約時報/自由歐洲電台）