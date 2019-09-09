特朗普撤與塔利班在美秘密和談 九一一18周年臨近 時機、理由惹揣測

【明報專訊】美國總統特朗普上周六（7日）突然宣布，取消原定昨日跟塔利班領袖和阿富汗總統在馬里蘭州大衛營的會面，理由是上周四塔利班襲擊阿富汗首都喀布爾，造成包括一名美軍在內的12人死亡。特朗普打算在9．11恐襲18周年前秘密會見塔利班的消息令各界驚訝，他在美國與塔利班幾近達成和約的時機臨時取消會晤的真正理由亦惹質疑。阿富汗政府昨稱支持特朗普的決定，塔利班則回應指美國受到的傷害將會比任何人都多。
稱因美軍遇襲亡
特朗普前天在Twitter貼文，指因為塔利班承認早前殺死一名美軍和另外11人，所以即時取消會面及中止和談。他批評：「有誰會為了加強討價還價的立場而殺死多人？他們只是令事情變得更差！」他指塔利班若不能在一個如此重要的和談期間同意停火，甚至殺死12人，相信他們也無力談判以達成有意義的協議。《紐約時報》引述官員指特朗普上周四就已決定取消會談，只是延遲了公布，另有消息指塔利班訪美是一周前才決定。
美特使上周稱達和約原則協議
特朗普宣布取消會面，代表美國與塔利班雙方過去一年艱辛的和談突然中止。美國的阿富汗和平特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）過去一年跟塔利班舉行過9次會談，地點多數位於多哈。上周一他表示原則上已跟塔利班達成協議，草案包括明年美國在5個基地約1.3萬美軍撤走約5000人，塔利班則承諾放棄蓋達組織、協助打擊伊斯蘭國（ISIS）和阻止阿富汗被武裝分子當作避風港。最終促成結束逾18年戰事的和平協議仍要視乎阿富汗官員和社會領袖「內部」的談判，及如何處理有關餘下約1.4萬名美軍和數千名北約士兵的去留。
路透社引述接近阿富汗的塔利班領袖消息稱，特朗普聲明未澄清是否取消協議，目前只是中止對話。報道另引述加尼的幕僚匿名稱，他們支持特朗普取消會面的決定，認為協議草案不能保證阿富汗長久和平。加尼的總統辦公室發聲明回應，指塔利班停止殺害阿富汗人、接受停火，並直接跟其政府對話，才會帶來真正和平。
原擬大衛營會談 紐時：聳人聽聞
塔利班是2001年美國9．11恐怖襲擊黑手蓋達的庇護者，迫使美軍於當年入侵阿富汗推翻其政權。特朗普打算在9．11恐襲18周年前，於美國境內跟塔利班秘密會談的安排令人震驚，民主黨國會議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）稱有關會面奇怪，慶幸特朗普最後取消。《紐約時報》指特朗普在大衛營，跟造成數千人死亡的叛亂組織領袖會面，是聳人聽聞的外交策略，足以跟他和朝鮮領袖金正恩的會談相提並論；有官員更透露會面原本是安排在周一，即9．11恐襲周年前兩天。
雙方會面的時機令人驚訝，取消的理由在專家眼中亦欠說服力。國際危機組織（International Crisis Group）亞洲項目主任米勒（Laurel Miller）質疑上周四的襲擊為何成為取消會談的理由，因近期亦有多宗塔利班發動的襲擊。美國國務卿蓬佩奧昨日在美國廣播公司（ABC）節目「This Week」稱塔利班若兌現承諾，美國願重新對話。