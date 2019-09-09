特朗普撤與塔利班在美秘密和談 九一一18周年臨近 時機、理由惹揣測

稱因美軍遇襲亡

特朗普前天在Twitter貼文，指因為塔利班承認早前殺死一名美軍和另外11人，所以即時取消會面及中止和談。他批評：「有誰會為了加強討價還價的立場而殺死多人？他們只是令事情變得更差！」他指塔利班若不能在一個如此重要的和談期間同意停火，甚至殺死12人，相信他們也無力談判以達成有意義的協議。《紐約時報》引述官員指特朗普上周四就已決定取消會談，只是延遲了公布，另有消息指塔利班訪美是一周前才決定。

美特使上周稱達和約原則協議

特朗普宣布取消會面，代表美國與塔利班雙方過去一年艱辛的和談突然中止。美國的阿富汗和平特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）過去一年跟塔利班舉行過9次會談，地點多數位於多哈。上周一他表示原則上已跟塔利班達成協議，草案包括明年美國在5個基地約1.3萬美軍撤走約5000人，塔利班則承諾放棄蓋達組織、協助打擊伊斯蘭國（ISIS）和阻止阿富汗被武裝分子當作避風港。最終促成結束逾18年戰事的和平協議仍要視乎阿富汗官員和社會領袖「內部」的談判，及如何處理有關餘下約1.4萬名美軍和數千名北約士兵的去留。

路透社引述接近阿富汗的塔利班領袖消息稱，特朗普聲明未澄清是否取消協議，目前只是中止對話。報道另引述加尼的幕僚匿名稱，他們支持特朗普取消會面的決定，認為協議草案不能保證阿富汗長久和平。加尼的總統辦公室發聲明回應，指塔利班停止殺害阿富汗人、接受停火，並直接跟其政府對話，才會帶來真正和平。

原擬大衛營會談 紐時：聳人聽聞

塔利班是2001年美國9．11恐怖襲擊黑手蓋達的庇護者，迫使美軍於當年入侵阿富汗推翻其政權。特朗普打算在9．11恐襲18周年前，於美國境內跟塔利班秘密會談的安排令人震驚，民主黨國會議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）稱有關會面奇怪，慶幸特朗普最後取消。《紐約時報》指特朗普在大衛營，跟造成數千人死亡的叛亂組織領袖會面，是聳人聽聞的外交策略，足以跟他和朝鮮領袖金正恩的會談相提並論；有官員更透露會面原本是安排在周一，即9．11恐襲周年前兩天。

雙方會面的時機令人驚訝，取消的理由在專家眼中亦欠說服力。國際危機組織（International Crisis Group）亞洲項目主任米勒（Laurel Miller）質疑上周四的襲擊為何成為取消會談的理由，因近期亦有多宗塔利班發動的襲擊。美國國務卿蓬佩奧昨日在美國廣播公司（ABC）節目「This Week」稱塔利班若兌現承諾，美國願重新對話。

（紐約時報/法新社/路透社）