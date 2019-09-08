美8州查fb壟斷 Google成下個目標

《紐時》：監管矽谷巨頭 兩黨共識

fb今夏面對頗大壓力，美國司法部上月宣布就「領導市場的網上平台」展開擴充調查，以判斷他們有否「參與減少競爭、扼殺創新或損害消費者」，翌日fb即承認受到聯邦貿易委員會和司法部的反壟斷調查。但最新針對fb的各州聯手調查由民主共和兩黨各4名州檢察總長進行，證明這是兩黨共同立場。《紐時》形容，這議題上兩黨在聯邦和州層面都有合作。

除了fb，Google將是下一個目標。《紐時》指類似跨黨派的8名州檢察總長預計明日會宣布展開跟fb分開、但程度相當的調查，但路透社則指會有逾40名州檢察總長參與。消息人士指，得州的共和黨籍檢察總長帕克斯頓（Ken Paxton）會領導對Google的調查。Google母公司上周五宣布，已收到司法部的民事調查要求，索取有關此前位於美國或其他地方的反壟斷調查的資訊和文件。

（紐約時報/路透社）