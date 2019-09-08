美8州查fb壟斷 Google成下個目標

【明報專訊】美國紐約州檢察總長詹姆斯（Letitia James）上周五（6日）宣布，將跟另外7個州份的檢察總長聯手，對社交網站巨擘facebook展開反壟斷法的調查，如無意外，明日（9日）會有另一批州檢察總長再宣布展開針對Google的反壟斷調查。這些調查或令美國科技巨擘面臨法律行動，一如微軟20年前所面對的情况，最壞情况是被迫分拆公司。《紐約時報》指出，加強監管矽谷巨頭，是民主、共和兩黨的難得共識。
《紐時》：監管矽谷巨頭 兩黨共識
fb今夏面對頗大壓力，美國司法部上月宣布就「領導市場的網上平台」展開擴充調查，以判斷他們有否「參與減少競爭、扼殺創新或損害消費者」，翌日fb即承認受到聯邦貿易委員會和司法部的反壟斷調查。但最新針對fb的各州聯手調查由民主共和兩黨各4名州檢察總長進行，證明這是兩黨共同立場。《紐時》形容，這議題上兩黨在聯邦和州層面都有合作。
除了fb，Google將是下一個目標。《紐時》指類似跨黨派的8名州檢察總長預計明日會宣布展開跟fb分開、但程度相當的調查，但路透社則指會有逾40名州檢察總長參與。消息人士指，得州的共和黨籍檢察總長帕克斯頓（Ken Paxton）會領導對Google的調查。Google母公司上周五宣布，已收到司法部的民事調查要求，索取有關此前位於美國或其他地方的反壟斷調查的資訊和文件。
（紐約時報/路透社）
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