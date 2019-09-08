iOS被爆安全漏洞 蘋果還擊Google

稱攻擊針對維吾爾 非「全體漏洞」

Google的Project Zero團隊專門研究尚未有修復程式的網絡安全漏洞，今年2月向蘋果通報問題，蘋果6日內修復漏洞，但團隊延至上月29日才公布事件，指iPhone用戶只要到訪任何一個遭黑客入侵的網站，其伺服器即會在iPhone上安裝監控程式，程式可收集手機內聯絡人、圖片、GPS位置等數據，每60秒傳送到特定伺服器。

蘋果聲明指出，相關精密攻擊是高度針對性，並非像Google團隊所指廣泛利用「全體」（en masse）iPhone的漏洞；攻擊只涉及少於12個網站，網站內容皆是關乎維吾爾社群，時間亦只有兩個月，而非Google所指的兩年，甚至乎在Google接觸之際，蘋果已得悉事件和開始研究修補漏洞，故在獲通報後能極速推出修正檔。蘋果反而質疑，該公司發表更新版本修補漏洞半年後Google才公布事件，營造了iPhone受到「大規模利用」以實時監控所有人的「虛假印象」。

「質疑Google顧在華利益 避談細節」

BBC分析指，蘋果介意的不是自己被提及，而是Google未有提到什麼——蘋果質疑Google因顧及在中國的商業利益，才拒提網絡攻擊針對維吾爾社群。

另外，網絡安全公司Volexity上周一公布最新研究結果，仔細羅列針對中國維吾爾穆斯林的黑客活動，揭發至少11個網站涉及入侵Google的Android裝置。這意味着不止是Apple的iOS系統受到攻擊，但Google卻未在聲明提到這點，堅稱不知道Android亦成為目標。TechCrunch引述消息指，這些針對維吾爾穆斯林的網站背後很可能涉及中國官方。

（BBC/CNET）