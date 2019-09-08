巴哈馬災區民眾大逃亡

當局上周五（6日）更新死亡人數至43人，警告數字之後會大幅攀升，因為至今仍有數百人失蹤。不少災民帶同僅餘的少量財產，到機場或港口等待撤離。總理明尼斯（Hubert Minnis）在阿巴科群島港口呼籲民眾冷靜，並承諾會提供更多免費交通。有當地居民直言阿巴科人需要離開，因為災區「有太多屍體」，亦有等待船隻的居民批評政府救援不力，稱「只有動物能住在這裏」。據當地媒體報道，大阿巴科島有屍體堆積，沒有食水、電力或糧食，有人組成民兵組織防止搶掠。

斷水電糧滿佈屍體 政府疏散慢捱批

衛生部表示已部署直升機和船隻協助救災，惟可能因嚴重洪水而延誤，私人船隻和飛機現時成為疏散主力。有郵輪公司昨日派船接載逾1550人抵達美國佛州西棕櫚灘。

聯合國估計，兩個重災區至少有7萬人無家可歸，需要即時的人道救援。

（BBC/CNN）