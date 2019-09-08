俄烏互換35囚犯 打破關係僵局

烏國被俘船員著名電影人獲釋

各載有35名囚犯的專機昨分別在俄國莫斯科及烏克蘭基輔降落，在場守候的親屬均報以掌聲。獲釋者包括去年11月遭俄國扣押船隻後俘虜的24名烏國船員，還有被控策劃克里米亞恐襲的烏克蘭著名電影人先佐夫（Oleg Sentsov），以及俄新社烏克蘭網站主編維辛斯基（Kyrylo Vyshynsky）等。澤連斯基到場迎接獲釋者，表示已就中止與俄衝突踏出第一步，「我們必須以所有步驟結束這可怕的戰爭」。俄國外交部亦發表聲明，稱換囚是正面信號，此後應作出其他重要行動，打破兩國關係僵局。

自俄國2014年吞併烏國南部的克里米亞，並支持烏國東部頓涅茨克（Donetsk）等地發動獨立戰爭後，兩國關係降至冰點。有關衝突至今已造成1.3萬人死亡。俄國人權事務專員莫斯卡爾科娃接受俄國衛星通訊社稱，俄國總統普京與澤連斯基今年7月進行電話會談，促成換囚。

不過，換囚亦招來外交風波。荷蘭外長布洛克（Stef Blok）昨去信本國國會稱，荷方曾「透過最高層級」數次聯絡烏方，要求不要將涉及2014年馬航MH17客機空難的關鍵人物采馬赫（Vladimir Tsemakh）轉交俄方，但未獲回應，對烏方行動表示遺憾。采馬赫為烏東親俄武裝分子的空防專家，疑與MH17在烏國領空遭親俄武裝分子發射導彈擊落事件有關。事件共造成298人死亡。烏克蘭表示，俄方堅持必須交出采馬赫，才肯交換囚犯。

（路透社/法新社）