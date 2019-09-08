港商：市面煙油多不含維他命

香港電子煙協會主席陳民輝認為，目前仍未清楚肺病成因是維他命與電子煙兩者混合的效果，抑或只是醋酸鹽維他命E的問題。現時日、韓等地均有研發名為「維他命棒」的產品，原理是將維他命液體加熱成氣，讓用戶吸入，外形酷似電子煙。生產商強調產品不含尼古丁等有害物質，但亦有專家憂慮其對人體的影響未明。陳民輝指本港部分商店亦有出售這類產品，電子煙業內則建議避免出售標榜含咖啡因或維他命等成分的煙油。

Heater電子煙專門店負責人黃先生亦表示，依他所見本地商戶售賣的都是已混合好的煙油，普遍不含維他命，而客戶挑選煙油的主要考慮因素都是口味及是否含尼古丁。他亦有吸食電子煙，但並不會因美國的情况感到憂慮，因為自己吸食前會先了解清楚有何成分。

香港雖然尚未立法規管電子煙，但政府去年已提出有意禁制電子煙，並於今年初向立法會提交草案，建議修例禁止進口、製造、售賣、分發及宣傳電子煙。

明報記者