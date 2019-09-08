美電子煙致死增兩宗 當局促停吸食 維他命E油疑是致病源

有死者曾以電子煙吸含大麻產品

繼伊利諾伊、俄勒岡及印第安納3個州分出現電子煙相關的死亡個案後，上周五加州及明尼蘇達州亦各公布一宗死亡個案。當地衛生部門官員稱，兩名死者均為較年長者而非青少年，本身健康欠佳。其中明尼蘇達州的死者曾患肺病，曾以電子煙吸食含有大麻活性成分四氫大麻酚（THC）的黑市產品，他因肺部嚴重受損入院，延至上月病情惡化身亡。

相關病例增至逾450宗

與電子煙相關的神秘肺病自6月起個案急增，截至上周五全國已有逾450宗懷疑與電子煙相關的肺病個案，較前一周增加逾倍，涉及33個州份。CDC目前與美國食品及藥物管理局（FDA）及各地方衛生部門合作調查神秘肺病爆發的情况，包括檢視相關醫療紀錄，初步相信並非傳染病，而是吸食電子煙造成的化學損傷。CDC稱，目前化驗相關的電子煙樣本中未有發現任何共通的化學物質，調查期間公眾應考慮停止使用電子煙產品，並停止至購買黑市電子煙產品或改裝電子煙。

電子煙於2006年起推出美國市場，美國煙草巨擘Altria Group統計，全美約有1380萬人吸食電子煙，其中吸食電子煙的青少年達360萬。受害人的神秘肺病病徵包括呼吸困難、胸痛和惡心等，部分人需使用呼吸機，更有個案恐需接受肺部移植，暫時只見於美國。

研究指部分患者有脂質性肺炎

《新英格蘭醫學期刊》上周五公布多項關於神秘肺病患者的研究，顯示患者除了均吸食過電子煙外，肺部掃瞄並無共通特徵，反映病症可能涉及多種成因，但部分患者顯示有油脂在肺部累積，而導致脂質性肺炎（lipoid pneumonia）。紐約州衛生部門上周四（5日）亦稱，化驗該州患者使用的大麻電子煙產品樣本後發現，均含大量醋酸鹽維他命E。醋酸鹽維他命E常用作口服營養補充劑或護膚品，但吸入肺部則對人有害。當局指出，目前調查仍屬初步階段，尚未確認這種油劑是否與神秘肺病有關，但將成調查焦點。

美國哈佛大學公共衛生專家克里斯蒂亞尼（David Christiani）撰文稱，今次神秘肺病爆發顯然需要迫切回應，亦需要更多調查確認電子煙是否罪魁禍首。佔市場佔有率七成的電子煙廠商JUUL Labs發言人稱，正密切關注調查進展，並強調旗下產品不含維他命E或大麻成分。

（法新社/華爾街日報）