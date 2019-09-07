印度登月器今降月球 若成功 將成中美俄後第4國

「月船二」號（Chandrayaan-2）探測器由1個軌道飛行器、1個登月器「維克拉姆」號（Vikram）及1輛探測車「智慧」號（Pragyan）組成。探測器在7月22日升空後1個月進入月球軌道，周六開始登月程序。印度太空研究組織（ISRO）負責人西旺（K Sivan）指登月程序最後15分鐘，登月器要在缺乏地面控制中心的指示下自行登陸月球表面，要利用自身引擎減低降落速度，形容是「恐怖的15分鐘」。

探測車分析土壤

探測器和登月器會分析適合降落的地點，後者着陸後將會放出探測車。「智慧」號將以每分鐘1厘米的速度移動，而它最遠可移動至距離登月器500米；登月器和探測車以太陽能驅動，各自攜帶了3個儀器。登月器會測量月球的地震及對月球土壤作「熱分析」，探測車則會進一步分析月球土壤。至於軌道飛行器會繼續在上空運作多1年，拍攝月球高清照片，並記錄月球礦物位置和尋找月球水分。

同區首有登月器降落 美國關注

假若登月器順利降落，印度就會是繼美國、俄羅斯和中國後，成為第4個成功在月球軟着陸的國家。印度登月成功不僅突顯其太空科技實力，登月器降落地點亦有其重要性。「維克拉姆」號預定降落南極地區一個沒其他登月器到過的地點─從前其他國家的登月任務集中在月球赤道地區，南極是很大程度未被探索的地區。ISRO指月球南極表面在陰暗處的面積遠大於北極，可能有水。美國或在2024年重返月球，亦想選擇南極附近地區登陸，因此印度的登月成果將會為美國提供這個未知領域的數據。

（BBC）