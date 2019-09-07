俄地選在即 選委會主席遇襲

反對派質疑當局鋪排 分散舞弊關注

俄國警方表示，當地時間周五凌晨1時半，一名男子闖進帕姆菲諾娃（Ella Pamfilova，圖）位於莫斯科鄰近城鎮伊斯特拉（Istra）的寓所，「從窗戶進入屋內，數次以電擊槍襲擊屋主，然後逃離現場」，當局正調查襲擊是否與她的工作有關。帕姆菲諾娃受襲後仍有到莫斯科出席會議，從電視畫面可見她並無明顯傷勢，她亦向當地傳媒表示自己無大礙。

國營電視頻道「俄羅斯24」（Rossiya 24）質疑：「這是什麼？搶劫抑或執行破壞選舉的命令？」反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）則在社交媒體發文，斥這是當局鋪排今次襲擊，以分散公眾對「選舉舞弊準備工作」的注意力。他呼籲支持者進行策略性投票，削弱執政統一俄羅斯黨的勝算。上月官方民調顯示，執政黨的支持度為32%，是近13年以來最低，不少候選人均以獨立身分出戰莫斯科市議會選舉，被視為避免受政黨支持度減弱所拖累的策略。

（路透社/法新社）