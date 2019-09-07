民眾寧專制換民生 非洲民主蒙陰霾

非洲研究機構Afrobarometer今年初一項針對34個非洲國家的調查顯示，68%受訪者希望生活在更開放自由的社會，較2012年微跌4個百分點，但對國家的民主體制滿意者只有42%。機構總監吉馬-博亞迪認為，調查反映非洲人希望得到更多民主政體的好處，例如較少貪腐、更透明的政府和更多經濟機會等，但透過非民主的管治模式達至這些目標卻日顯吸引，例如因選舉公正性受質疑的埃塞俄比亞，去年在新任總統薩赫勒—沃克上台後民生大有改善，便被視為值得仿效的例子。

專制統治難倒 專家列3因素

英國伯明翰大學民主政治專家奇斯曼教授指出，民主能否在非洲落地生根屢受質疑，其中3個因素尤易令非洲民主路受挫：其一是部分國家擁有強力保安部隊打壓異見及禁制抗爭；其次是大量石油儲備能保障專制政府免受經濟壓力威脅；部分國家亦因地緣政治的重要性而獲外國政府支持，民主與否並非焦點。他認為，這些因素令非洲國家較難打破專制統治，但並非不可能，而統計數據反映非洲真正的民主政體一般投放較多教育資源，亦帶來較高經濟增長，相信民主政治長遠有助改善非洲民眾的生活。

（BBC/The Conversation）