昔解殖英雄 津巴布韋掌權37年 國父變獨裁者 穆加貝病逝

享年95 獲封國家英雄

「帶着巨大傷感，我宣布津巴布韋國父及前總統穆加貝（Robert Mugabe）的死訊。」曾是其副手的總統姆南加古瓦昨日在Twitter發表聲明，對這個晚年跟自己反目成仇的前恩師仍不乏讚美，說：「穆加貝是一個解放象徵，一位泛非主義者，畢生投入解放和賦權其人民的事業。他對我們國家和（非洲）大陸歷史的貢獻，永遠不會被忘記。」聲明未確實提及穆加貝何時何地去世，但有指他是在新加坡過身——他近月健康轉差，不時往星洲接受治療。姆南加古瓦去年11月曾向黨友稱，穆加貝已不能行走。

屠殺平民招惡名 通脹一度達5000億％

津巴布韋原是英國殖民地南羅得西亞，二戰後曾跟如今的贊比亞和馬拉維合組聯邦，但1963年解體，兩年後自行宣布獨立，定國名為羅得西亞，但依然由少數白人所統治。教師出身的穆加貝自1960年代起投入非洲解放運動，以津巴布韋非洲民族聯盟（ZANU）領袖的身分帶領游擊戰，其間曾經繫獄，但最終促成國家重回黑人管治，成為非洲解放運動的英雄人物。

穆加貝1980年4月起出任總理，1987年轉任總統，一直連任到2017年11月遭推翻，前後統治津巴布韋37年。他初時推廣教育和改善醫療頗獲認可，但正是這段時間，穆加貝將經濟前景原本向好的津巴布韋變成通脹嚴峻的國家，更展開獨裁統治，其一最惡名昭著之舉，是被指1980年代初讓朝鮮協助訓練的「第五旅」屠殺了政敵所屬恩德貝勒族（Ndebele）約2萬人。

穆加貝又採取激進民粹改革政策，包括強制購買和徵用土地，趕走大批白人農場主，但代之而起的黑人經營不善，令經濟支柱之一的農業重挫。再加上人權和外交立場等問題，津巴布韋招至西方制裁，儘管制裁針對穆加貝及其親信，但津巴布韋經濟在千禧年後開始崩潰，通脹一度達到5000億%，2009年每美元兌津巴布韋元一度飈升到1兌3500萬億，迫使政府放棄使用本國貨幣。

揮霍之家 妻與副手權鬥掀政治危機

與此同時，穆加貝家族卻被指揮霍無度，他每年的生日會極盡奢華，其第二任妻子格雷絲的作風更飽受國內外爭議，她曾被拍攝在香港購買名牌，其間還毆打攝影師，但因她有外交豁免權，案件未獲處理。其女兒則在香港城市大學讀書，住大埔豪宅。格雷絲最終更令穆加貝晚節不保，她跟姆南加古瓦權鬥，爭取繼承穆加貝的位置，引發政治危機。2017年11月，穆加貝倒向妻子，革除時任副總統的姆南加古瓦，後者獲軍方支持，倒戈扣押穆加貝一家，迫使穆加貝辭職。姆南加古瓦隨後接任總統，但仍堅稱尊敬穆加貝。

非洲多國致哀 中國讚卓越政治家

外交方面，穆加貝跟西方關係惡劣，跟中國關係良好。他任內14次訪問中國，最近一次是2017年1月10日，中方稱他為「中國人民的老朋友」。外交部發言人耿爽昨日稱對此表示沉痛哀悼，形容穆加貝是卓越的民族解放運動領導人和政治家，一生堅定捍衛國家主權和獨立，並積極推動中津、中非友好合作關係。非洲多國領袖皆有致哀，紛紛稱讚穆加貝在非洲反殖解放運動的貢獻。

（衛報/路透社/法新社）