研究：塑膠沉積成化石紀錄

美國加州大學聖地牙哥分校海洋學家布蘭登（Jennifer Brandon）帶領團隊，從加州聖巴巴拉海岸數公里外海底抽取沉積物岩芯樣本分析。樣本中最古老的沉積物可追溯至1834年，而最近期的來自2010年。由於有關海域因海流規律而缺乏氧氣，生物無法存活，令沉積物分層不會受損。

分析發現，自1940年代以來，沉積物中的微塑膠大約每15年便倍增，至2010年，塑膠污染情况大約為在10厘米乘10厘米的海牀範圍中可找到40塊微塑膠。塑膠沉積物中，約三分之二為來自衣物的合成纖維，顯示塑膠透過污水流入大海，五分之一為其他塑膠分解產生的碎片，約十分之一為膠膜。

今次是首項針對塑膠沉積物的詳細研究。布蘭登認為，塑膠沉積物除了對棲息海底的動物不利外，亦將成為化石紀錄的一部分，確切反映過去70年間塑膠產量急增的情况，並標誌人類活動為主導的地質年代「人類世」（Anthropocene）始端。繼石器時代、青銅時代與鐵器時代後，人類現今生活的時段可能被稱為塑膠時代。

研究報告刊於《科學進展》（Science Advances）期刊。

（衛報）