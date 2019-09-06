三藩市列「全國步槍協會」為恐怖組織

斥憑財力煽動暴力行為

議案促請市政府再三考慮與那些跟NRA有商業來往的公司的關係，採取所有合理方法限制與NRA的金融和合約關係。有份撰寫動議的委員會成員斯特凡尼（Catherine Stefani）指NRA的存在是為了散播假資訊，欺騙民眾有關槍械暴力的危險性，將槍械交予會傷害及恐嚇民眾的人。

今年7月28日三藩市以南吉爾羅伊市（Gilroy）的著名年度節慶「吉爾羅伊大蒜節」發生槍擊案，槍手射殺3人後再吞槍自殺。事件再度引發當地對槍管的關注。民主黨人一直批評NRA的言論助長槍械暴力，一向支持NRA的共和黨人則抨擊委員會今次通過的決議。NRA斥責委員會通過決議是「荒唐手段」，目的是要分散人們對於當地露宿者問題、濫藥和罪行急升等問題的注意力。

（BBC/CBS）