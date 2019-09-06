竄改颶風路徑圖 特朗普捱轟

白宮認改圖加大影響範圍

特朗普當天曾在白宮聽取國家海洋和大氣管理局（NOAA）主管雅各布斯（Neil Jacobs）簡報，當時雅各布斯所用的颶風預測路徑圖並沒異常。不過白宮其後發的影片顯示，那張8月29日的預測路徑圖在特朗普手上時，被人用黑色墨水筆加了一個小半圓圈，將受影響範圍從佛州延伸至阿拉巴馬州。

特朗普周日（1日）曾在Twitter貼文，稱阿拉巴馬州等多個州份將受多利安吹襲。這次白宮影片被發現改圖，惹人揣測是特朗普為自圓其說而為之。

竄改官方天氣預測資料屬違法行為；NOAA未有回應事件。特朗普否認事前知道周三簡報會的路徑圖曾被「加料」修改，但他堅稱他的簡報會顯示阿拉巴馬州「有95％機會率」受吹襲。

多利安在巴哈馬造成的死亡人數增至最少20人，總理明尼斯周三預計死亡人數繼續上升，並警告巴哈馬北部將出現「世代毁滅」。美國國家颶風中心（NHC）周四早上資料指颶風位於南卡州查爾斯頓東南面170公里，以每小時11公里移動，將轉向東北並加速移動，美東沿岸逾220萬人已被下令撤離。

（衛報/華盛頓郵報/BBC）