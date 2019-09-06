嚴控人為活動 復原亦需百年

消費習慣可助保育

港大地球科學系副教授卡普蘭解釋，雨林一般遇到伐林、火災或轉變為農田等干擾時，其生態系統需要數十年以至一個世紀才能再生，但前提是有保護措施配合，嚴格控制雨林的人為活動。以今次大火為例，假設未來氣候不會出現重大變化，如延長旱季等，而且嚴格監管人為活動，他估計受損的生態系統或能於本世紀末前回復原始狀態，但若每年持續有人放火或改變土地用途，則有可能永遠無法恢復。

香港作為巴西農產品的消費者，甚至是當地牛肉最大的出口地，又可以如何應對亞馬遜大火？卡普蘭認為，標籤產品原產地及提升供應鏈的透明度非常重要，讓消費者意識到其選擇對環境的潛在影響，甚至可以禁止進口破壞雨林的產品。消費者亦可購買對雨林友善的產品，例如獲森林管理委員會（FSC）認證的產品、林蔭咖啡（shade-grown coffee）等。後者是在果樹下種植的咖啡樹種，能夠與樹林共生，減低對生態系統的影響。